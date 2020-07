Bénabar papa "cinglé" ? Son étrange "chantage affectif" avec ses enfants

En pleine promotion de son prochain album Tous les divorcés qui sortira en novembre 2020, Bénabar a confié les dessous de sa vie amoureuse avec sa femme Stéphanie (qu'il a épousée en 2010). Interviewé par le magazine Gala, l'interprète du titre Le Dîner a confié que ce nouvel album était pour lui une manière d'exorciser ses peurs. Témoin de nombreux divorces dans son entourage, Bruno Nicolini compte bien rester uni à sa femme pour l'éternité et confie être un homme très sentimental, mais aussi très amoureux.

Il raconte : "Je vis une histoire d'amour depuis vingt ans avec ma femme, Stéphanie. Et je fais tout au quotidien pour que cela dure encore vingt ans et plus si affinités." À l'instar de tous ces couples qui se déchirent et qui se lassent de la routine, Bénabar aime cette stabilité et cette tranquillité que lui apporte son cocon familial. "Je n'ai pas besoin de vivre à l'infini le frisson du premier jour avec une femme pour continuer à l'aimer comme un fou. Vous savez, on ne dirait pas, mais je suis très peureux, à tendance Woody Allen plutôt que John Wayne, j'ai donc besoin de repères. Rien de tel qu'une famille soudée et aimante pour se sentir sécurisé", explique le chanteur de 51 ans.

C'est plus fort que moi

Admettant volontiers être un "père un peu cinglé, mais très aimant", le papa de Manolo (16 ans) et Ludmilla (11 ans) redoute déjà leur départ lorsqu'ils seront grands. Amusé, il raconte : "C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher d'y penser... Alors je tente le chantage affectif, je leur dis que je me suiciderais s'ils partaient ! Ça les fait marrer parce qu'ils savent pertinemment que je ne le pense pas vraiment. Voilà le genre de père que je suis..."

Bénabar a d'ailleurs créé un titre pour son fils intitulé Un Lego dans la poche. "Il est dans cette période de transition où il devient un homme, mais il a toujours un Playmobil qui traîne dans sa chambre... En l'observant, j'ai trouvé cette période si émouvante – si courte aussi – qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte..." confie-t-il, à la fois bienveillant et admiratif de son fils musicien. Également très fier de son papa, Manolo lui a d'ailleurs demandé d'écrire un morceau... pour sa soeur. Un futur tube de Bénabar ?