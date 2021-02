Bénabar, papa angoissé : ce chamboulement familial qui lui donne des "sueurs froides"

L'artiste se révèle être un véritable papa poule ! Dans une nouvelle interview accordée au Journal du Dimanche du 14 février 2021, Bénabar s'est laissé aller à quelques confidences sur sa vie de famille avec son épouse Stéphanie et leurs deux enfants, Manolo et Ludmilla (16 et 11 ans), qu'ils préservent des médias. L'occasion pour l'interprète, de retour en ce début d'année avec un neuvième album intitulé Indocile heureux, d'évoquer sa peur de voir ses enfants quitter le nid.

"Mon angoisse actuelle est que mes enfants partent de la maison. Je sais que c'est dans l'ordre des choses, mais ça me donne des sueurs froides", a confié celui qui vient de passer le cap des 50 ans. Une angoisse qu'il évoque d'ailleurs dans son nouvel album, avec la chanson Un Lego dans la poche : "L'enfance est si courte, et dure si longtemps. Si elle passe trop vite, c'est surtout pour les parents. Tu quittes peu à peu ce monde encore si proche, mais conserve autant qu'tu peux un Lego dans la poche", chante-t-il notamment.

Pour le moment, Bénabar et Stéphanie, son épouse depuis maintenant 10 ans, profitent encore de leurs enfants avant qu'ils ne quittent leur maison de la banlieue parisienne. Le dimanche, c'est déjeuner en famille autour d'un boeuf bourguignon ou d'un bar sauté, le soir, c'est film Pixar tous ensemble dans le canapé.

L'aînée de 16 ans, Manolo, pourrait bien marcher dans les pas de son célèbre papa et se lancer à son tour dans la musique. Guitariste aguerri, il s'est notamment formé sur les chansons de Renaud et Michel Delpech. Mais pas question pour Bénabar de le pistonner : "Il bénéficie d'un environnement favorable, mais je ne veux pas qu'il soit dans le piston. Nous faisons très attention à ça, sa maman et moi, nous ne voulons pas troubler ses débuts de musicien."