Nolwenn Leroy : Bientôt un deuxième enfant ? "J'aimerais offrir ça à mon fils"

Nolwenn Leroy est une artiste accomplie. Depuis sa victoire à la Star Academy en 2002, la chanteuse transforme tout ce qu'elle touche en or et multiplie les projets. Mais elle en a aussi de très grands pour sa vie personnelle. Invitée de l'émission Les Maternelles sur France 2 ce lundi 21 mars, Nolwenn Leroy s'est confiée sur son rôle de maman, qu'elle endosse depuis le 12 juillet 2017 : "C'est compliqué d'élever un enfant. On voudrait qu'il n'ait peur de rien, qu'ils vivent des choses et, en même temps, pas trop non plus" a-t-elle confié à Agathe Lecaron. Pour autant, ces difficultés que toutes les mamans connaissent ne l'empêchent pas d'envisager d'agrandir à nouveau la famille qu'elle forme avec Marin, son petit garçon, et le papa Arnaud Clément.

Si elle ne se met aucune pression quant à l'arrivée d'un prochain enfant, Nolwenn Leroy ne cache pas qu'après cinq ans à élever Marin, elle aimerait que son fils ne soit plus seul à la maison : "J'ai adoré avoir une petite soeur donc j'aimerais bien offrir ça à mon fils, même s'il y a des frères et soeurs qui ne se supportent pas, ce n'est pas un drame non plus. Et il y a des enfants uniques qui sont super heureux." Les parents vont-ils renouveler l'expérience prochainement ? Une chose est sûre, leur amour, lui, est resté intact.

Pas plus tard qu'en novembre dernier, Nolwenn Leroy révélait dans un entretien pour Gala les dessous de leur vie de couple. Et elle l'avoue, tout n'est pas toujours rose chez les Leroy/Clément : "Nous sommes deux forts caractères, il y a parfois des étincelles, mais j'avais besoin d'un homme comme lui, avec du répondant, qui me bouscule, me tire vers le haut". Arnaud Clément lui donne beaucoup : "Il m'a apporté un cadre, une rigueur et un sens de l'organisation rassurants. Il m'a aussi inculqué la ténacité, à ne rien lâcher, à rester combative". Pas de mariage prévu pour le couple dont l'engagement est l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Un second ne ferait donc que renforcer leur amour...