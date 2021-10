Nolwenn Leroy et Arnaud Clément en couple : "On doit se faire violence pour que ça marche"

Interviewée par le magazine Version Femina du 1er novembre 2021, Nolwenn Leroy a fait quelques confidences au sujet de celui qui partage sa vie depuis maintenant 13 ans, Arnaud Clément. Amoureuse, la chanteuse révèle néanmoins qu'elle et son compagnon ont deux "caractères très forts" et qu'ils sont les parfaits opposés. "Avec Arnaud, on n'est pas du tout pareils. Il est très méthodique et organisé, contrairement à moi. Il y a un bon équilibre entre nous." admet-elle.

Pour autant, l'ancienne gagnante de la Star Ac' concède qu'elle ne croit pas forcément à la notion de couple. Celle qui assure actuellement la promo de son nouvel album La Cavale explique : "Je pense que l'être humain, à la base, n'est pas destiné à vivre en couple, c'est une notion totalement construite. On doit se faire violence et apprendre à vivre à deux quand on veut que ça marche."

La jolie brune de 39 ans avait également révélé au cours d'une précédente interview avec le magazine Gala comment elle avait rencontré l'ex-tennisman. Fille d'un ancien footballeur professionnel, c'est pourtant loin des stades ou des courts de tennis qu'elle a croisé pour la première fois l'homme de sa vie. Très sincère, l'interprète du titre Cassé confiait également qu'elle s'était pourtant interdite de tomber amoureuse d'un sportif. Elle expliquait : "Je m'étais jurée de ne jamais tomber amoureuse d'un spor­tif pour des raisons familiales. Et ben si. On ne s'est pas du tout rencontré par le sport en plus. C'était par des amis qu'on avait en commun. C'est incroyable".

Après leur coup de foudre en 2008, le couple est devenu parent d'un petit garçon prénommé Marin né le 12 juillet 2017. Maman poule, Nolwenn peut également compter sur Arnaud Clément, qui a décidé de prendre sa retraite en 2012 et qui est désormais capitaine de l'Equipe de France de Coupe Davis. Comme quoi, être avec un sportif n'a pas que des inconvénients !