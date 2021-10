"Je l'ai allaité pendant trois ans" : Nolwenn Leroy inséparable de son fils Marin, elle se confie

Maman d'un petit garçon prénommé Marin, né le 12 juillet 2017, de ses amours avec Arnaud Clément, Nolwenn Leroy a confié être une vraie maman poule dans le magazine Version Femina du 1er novembre 2021. Comblée par ce rôle de parent qu'elle joue avec l'ancien tennisman depuis déjà quatre ans, l'interprète du titre La jument de Michao explique qu'elle n'arrive tout simplement pas à s'éloigner de son fils. "Je ne l'ai jamais quitté depuis qu'il est né", confie-t-elle, avant d'expliquer l'amour inconditionnel qu'elle éprouve pour lui. "Je me demande comment j'ai pu vivre sans lui et sans cet amour fou."

En osmose totale, la jeune maman révèle même avoir allaité son fils "pendant trois ans" et l'avoir embarqué avec elle lors de sa dernière tournée. Elle explique : "Je l'ai emmené partout avec moi et avec ma maman, c'était incroyable. Ça a été ma plus belle tournée ! J'avais mon bébé : le soir, je chantais et je le retrouvais après. Je ne me focalisais plus sur ma petite personne, je ne pensais qu'à son bien-être." Une relation fusionnelle qui semble combler la chanteuse, que les téléspectateurs retrouveront dans le programme de TF1 pour les 20 ans de la Star Academy, diffusé le 30 octobre 2021.