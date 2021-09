Nolwenn Leroy contaminée par son fils Marin, fâcheuses conséquences

C'est le drame. Complètement aphone, Nolwenn Leroy a pris la lourde décision d'annuler deux dates de concert, alors qu'elle signe son grand retour avec la sortie d'un tout nouvel album. L'artiste a partagé la mauvaise nouvelle sur Instagram, le vendredi 24 septembre 202, en rédigeant un mot d'excuses de sa propre plume.

"Depuis hier, plus de voix. Complètement aphone ! Merci mon petit Marin et les virus bien costaux de l'école maternelle. C'est la vie, rien de grave. On est tous passés par là. Sauf que moi, pendant ce temps là, je n'arrive même plus à parler... alors chanter... Je regrette tellement de ne pouvoir vous voir ce soir à Pau et demain soir à Cahors, mais sans voix, je fais quoi ?", écrit Nolwenn Leroy dans un texte truffé d'émoji en tous genre.

L'artiste demande au passage la clémence de ses fans les plus fidèles. "Je suis certaine que vous me pardonnerez ce contre temps bien indépendant de ma volonté, qui me prive d'un super moment avec vous. Bien sûr, on se revoit vite et en attendant, je vous embrasse tous très fort", a conclu l'ancienne gagnante de la Star Academy.