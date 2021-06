Nolwenn Leroy émue : elle retrouve les anciens de la Star Academy

Absente du documentaire évènement réalisé pour les 20 ans de la Star Academy, Nolwenn Leroy sera bien présente pour se souvenir de l'émission culte. La chanteuse de 38 ans et d'autres membres de différentes promotions se sont retrouvés samedi 19 juin 2021 pour l'enregistrement d'un prime dédié à l'anniversaire de la Star Ac', à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

Au grand bonheur de tous les fans, Nolwenn Leroy a publié plusieurs vidéo des répétitions, confirmant ainsi sa présence lors de ce grand prime, diffusé à la rentrée sur TF1. On la voit aux côtés de sa grande amie Emma Daumas, Houcine, Fabien et même Anne-Laure Sibon. "Amies pour toujours", a écrit la gagnante de l'édition 2002, il y a déjà bientôt vingt ans. Dans les vidéos publiées sur Instagram par Emma Daumas, on voit une partie de la promotion reprendre l'hymne culte, La Musique.