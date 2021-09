Slimane, Vitaa, Amir et Pascal Obispo illuminent le Parc de Saint-Cloud pour Les Pleins Feux 2021

Les Pleins Feux sur la Danse, ce sont deux soirées d'exception qui se tiendront les 16 et 17 septembre prochain au Parc de Saint-Cloud (92). Au programme, de la musique, des feux d'artifices, un spectacle chorégraphique conçu et co-réalisé par Julien Lestel et de nombreuses stars de la chanson française ! Le jeudi 16 septembre Vitaa, Slimane, Hoshi, Soprano, Louane, Kendji Girac, Amir, Jérémy Frérot, Florent Pagny et beaucoup d'autres artistes viendront sur scène pour partager un moment d'évasion avec le public, le tout devant la magnifique Grande Cascade du Domaine National de Saint-Cloud, trésor bâtit et inauguré en 1666 par le frère du roi Louis XIV.

L'évènement Pleins Feux sur la Danse sera dédié à la variété française : en première partie de soirée, un tremplin de jeunes talents sera organisé avec le vote du public sur le web, puis sur le lieu du show. Après une édition 2019 réussie qui a accueilli plus de 6000 personnes, l'édition 2021 de Pleins Feux promet une soirée exceptionnelle dans un des plus beaux lieux qu'offre la région parisienne, après la grisaille apportée par la pandémie de Covid-19. Un spectacle digne du Château de Versailles sera également au programme avec des jets d'eau, lasers et feux d'artifices de l'artiste Jean-Eric Ougier.

Le vendredi 17 septembre 2021, le Domaine de Saint-Cloud fera également la part belle à la danse avec un spectacle chorégraphique signé Julien Lestel et son ballet, sur des musiques composées par Giacomo Puccini puis sur Le Boléro de Maurice Ravel. Un show pyrotechnique se mêlera également à la danse, pour un effet grandiose.