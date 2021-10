Michal (Star Academy) très musclé : photo de son avant/après impressionnant

On ne sait toujours pas si Michal Kwiatkowski a volé l'orange du marchand. Mais ce qui est certain c'est que son corps musclé, il ne l'a pas volé. Le chanteur de 37 ans a partagé un avant/après qui n'est pas passé inaperçu sur Instagram, le 30 septembre 2021.

C'est en 2003 que Michal a été révélé au grand public, lors de la saison 3 de la Star Academy. Et le grand ami d'Elodie Frégé était plus connu pour sa voix en or que pour sa musculature. Mais des années plus tard, cela a bien changé. S'il a toujours un grain de voix remarquable, il a en plus un corps musclé. Il y a quelques années, il s'est mis au sport et il n'a pas tardé à dévoiler les résultats sur son compte Instagram. Tablettes de chocolat et muscles notamment au niveau des bras, le beau brun a tout donné pour atteindre son objectif. "Bon week-end à tous! Je suis content, j'ai obtenu le poids du corps souhaité ( 70 kilos) malgré les confinements et la fermeture des salles ( merci @elitetrainers.fr ). Je suis prêt pour la reprise ;) Et vous? Faites-vous du sport? Ça fait du bien! Je vous embrasse", avait-il écrit en mai dernier en légende d'une photo sur laquelle il posait torse nu.

Et vendredi dernier, il a de nouveau publié ce cliché, mais avec un autre datant de l'époque de la Star Academy. Les internautes peuvent donc voir que le changement physique est flagrant. "Hahaha Mon coach Julien (@elitetrainers.fr ) m'a envoyé ce petit avant/après. Je me suis dit qu'il était parfait pour un jeudi et son #tbt ;) Qu'en pensez-vous ?", peut-on lire en légende.