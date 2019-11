Michal (Star Ac) : Son mari annonce leur divorce et le tacle...

On pensait que tout allait pour le mieux dans le meilleur de monde, Michal Kwiatkowski, ex-candidat de la troisième saison de l'émission culte Star Academy, ayant annoncé en août dernier qu'avec son mari ils voulaient devenir pères. Malheureusement, le couple se sépare.

Sur son compte Instagram, Maxim Assenza, le mari de Michal depuis 2017 - le mariage a eu lieu à la mairie du 11e arrondissement de Paris -, a annoncé la fin de leur histoire de coeur. "Depuis que je suis rentré du Mexique vous êtes nombreux à me demander où est Michal, ce que j'en ai fait, où est mon mari.... C'est pour ça que je vous fais une vidéo, j'ai quelque chose à vous annoncer... Après cinq ans de relation, avec Michal on a décidé de se séparer. On va divorcer", a-t-il lâché. Et le jeune homme, qui se présente dans sa bio comme journaliste, rédacteur en chef télé et même pole dancer, d'ajouter : "On s'est rendu compte, lui comme moi, que nous n'avions pas les mêmes objectifs. Les mêmes principes. Les mêmes priorités dans notre vie et que, si on voulait tous les deux êtres heureux, on ferait mieux de se séparer." Ainsi, la rupture est survenue pile quand il est rentré du Mexique, un voyage effectué en octobre.

S'il semble serein en apparence, Maxim Assenza en a visiblement gros sur le coeur et, expliquant qu'il ne voulait pas être le premier à le dire car dans son couple ce n'est pas lui "la personne publique", il a lâché un tacle à Michal. "Comme tout Grindr [une application de rencontres pour les gays, NDLR] est au courant je me suis dit que j'avais le droit de le dire à Instagram", a-t-il déclaré, laissant entendre que le chanteur de 35 ans est déjà à la recherche de conquêtes... Il a cependant pris la peine de remercier les fans de Michal pour leur "bel accueil" et a ajouté avoir voulu faire cette vidéo pour leur faire "un bel adieu".