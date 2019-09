Michal : Qu'a-t-il fait des 500 000 euros offerts par Élodie Frégé ? Il répond

Michal et Élodie Frégé, c'est la belle histoire d'amitié qui a marqué à jamais la saison 3 de la Star Academy (TF1). En effet, les jeunes chanteurs sont entrés dans l'Histoire de l'émission musicale lorsque Élodie, la gagnante de cette édition 2003, a décidé de partager ses gains avec son ami, soit 500 000 euros. Seize ans après, Michal n'a pas oublié sa générosité.

"La différence dans le pourcentage des votes des gens était toute petite, donc Élodie a décidé de partager ses gains. Personne ne l'avait fait avant et personne l'a fait après elle", a confié Michal le jeudi 19 septembre 2019 au micro de Jordan de Luxe, sur Non Stop People. Alors, qu'a-t-il pu bien faire de ce demi-million d'euros ? Pour le chanteur, il n'était pas question de tout gaspiller en soirées, articles de luxe ou voitures de sport : il a préféré investir dans l'immobilier, à Paris. Une sage décision. "Quand je suis bien chez moi, je me dis qu'en fait, c'est grâce à Élodie", sourit-il.

Et après seize ans d'amitié, le lien qui unit Michal et Élodie Frégé est toujours aussi fort. Il pense même lui donner le statut de marraine auprès de son futur bébé. "Élodie Frégé, vous savez, ça fait seize ans que j'en parle tous les jours. Elle fait partie de ma vie, c'est ma soeur, peut-être la marraine de mon enfant... elle a une importance extraordinaire, poursuit-il. On se connaît par coeur, on a vécu des choses merveilleuses, des choses moins drôles aussi." Pour rappel, Michal est marié au journaliste Maxim Assenza depuis 2017.