Michal (Star Academy) et son mari bientôt papas : "Nous allons le faire""

Pour Michal Kwiatkowski, ex-candidat de la troisième saison de l'émission culte Star Academy, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le chanteur polonais a récemment fêté son deuxième anniversaire de mariage avec Maxim Assenza et les amoureux veulent passer à l'étape supérieure : devenir parents.

C'est auprès de Télé Star que Michal Kwiatkowski a fait des confidences sur sa vie privée. Le sympathique chanteur, grand copain d'Elodie Frégé, a dévoilé ses envies de paternité. "J'ai 35 ans, j'aimerais bien avoir un enfant avant mes 40 ans. Je sais que notre configuration particulière rend les choses plus compliquées mais j'y tiens, je vais faire de mon mieux (....) Mon mari a aussi envie malgré la différence d'âge, il a 9 ans de moins, mais il est très mature donc nous allons le faire", a-t-il confié au site. Aujourd'hui, il est possible pour un couple homosexuel d'adopter un enfant en France même si les démarches sont lourdes et compliquées. Le couple peut aussi envisager une GPA à l'étranger...

Michal et son mari Maxim, qui espèrent trouver un appartement avec assez de place pour accueillir un enfant dans de bonnes conditions, roucoulent toujours comme au premier jour. "Ça fait bientôt 5 ans qu'on est ensemble ça fait plus de 2 ans qu'on est mariés, c'est une belle histoire", a-t-il relaté. L'artiste parle encore de son mariage avec des étoiles dans les yeux. "Je pense que c'était vraiment le plus beau jour de ma vie, on avait peur de pas y arriver et on l'a fait. C'était un très beau travail d'équipe. On est très fiers de cette journée (...) On s'est mariés sur un bateau qu'on a amarré en bas de la Tour-Eiffel", a-t-il ajouté.

Avant que ce beau projet puisse voir le jour, Michal a l'esprit occupé par la musique. En effet, le chanteur va donner tout l'été les ultimes représentations de son spectacle intitulé Amour etc.