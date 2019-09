Larusso attaquée sur son poids : "Je suis beaucoup plus mince en vrai !"

Invitée de l'émission L'Instant de Luxe sur Non Stop People, le 10 septembre 2019, Larusso y a notamment évoqué les critiques sur son physique auxquelles elle a dû faire face durant sa carrière. Mais pour l'interprète de Tu m'oublieras, pas question de se laisser abattre. D'autant plus que ces attaques ne sont pas vraiment justifiées...

"Je suis un être humain, ça fait toujours mal. Une fille, quand on la critique sur son physique, ça lui fait de la peine, peu importe qu'elle soit connue ou pas", a-t-elle d'abord affirmé à Jordan de Luxe, aux manettes de l'émission. La chanteuse de 39 ans s'est aussi souvenue des remarques déplacées qu'elle a pu entendre : "Des trucs co** du genre 'Tu grossis un peu, t'as bien mangé à la cantine', des trucs de gamins." Selon la cousine d'Arthur, passer à la télévision n'arrange pas forcément son image auprès du public : "Il faut comprendre : la télé, ça grossit, un truc de fou ! Je suis beaucoup plus mince en vrai, a-t-elle conclu, non sans humour. Il faut s'assumer en plus, il n'y a rien qui me blesse."