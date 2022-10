Larusso larguée par son ex à cause d'Ophélie Winter : la chanteuse cash sur cette sombre histoire

Avec son tube Tu m'oublieras en 1999, Larusso est directement entrée dans le hit parade et dans le même temps dans le coeur des Français avec cette chanson qui, encore aujourd'hui, continue d'animer les soirées musicales. Si depuis le succès a moins été au rendez-vous pour la chanteuse, on la retrouve depuis cette année dans la tournée Back to Basics aux côtés d'artistes comme Willy Denzey ou Nuttea. Si aujourd'hui tout va pour le mieux côté coeur pour la chanteuse qui fête aujourd'hui ses 43 ans et s'est mariée il y a quelques années, elle a plutôt mal vécu la fin des années 2010, la faute à une autre artiste très célèbre, Ophélie Winter.

En effet, à l'époque, Larusso est en couple avec un certain Michael et la chanteuse file alors le parfait amour, au point qu'elle envisage le mariage. Malheureusement pour elle, un mois avant la cérémonie, ce dernier décide de la quitter pour les beaux yeux... d'Ophélie Winter ! Une période forcément très délicate à vivre pour Laetitia Serero de son vrai nom, comme elle l'a confié quelques années plus tard. "Je lui en ai voulu. Elle m'avait passé un coup de fil, mais je n'étais pas prête à l'écouter à l'époque. Je la remercie aujourd'hui, parce que je me demande si elle ne m'a finalement pas rendu service...", raconte-t-elle en octobre 2019 au magazine Gala.

Plus de rancoeur entre les deux femmes aujourd'hui

Larusso était donc prête à enterrer la hache de guerre après des années de tensions entre les deux femmes. En 2019, Ophélie Winter a d'ailleurs eu quelques déboires et Larusso ne semblait plus avoir de rancoeur à son égard. "La pauvre... ça me fait mal au coeur, malgré notre litige", assurait-elle lors de cette interview.

De l'histoire ancienne donc pour Larusso, qui a retrouvé l'amour depuis quelques années. Très discrète sur son couple, elle s'était néanmoins laissée aller à quelques confidences sur l'homme de sa vie. "Il est très fier et heureux pour moi. À partir du moment où je me sens bien, il est bien. C'est sa phrase ! En plus d'être mon mari, c'est mon meilleur ami. C'est mon confident, c'est mon rocher, c'est mon protecteur. On cherche vraiment à ce que l'autre soit bien", résumait-elle dans une interview accordée à Gala.