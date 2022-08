Larusso révèle comment elle a géré le succès après "Tu m'oublieras", 23 ans plus tard

Larusso avait fait un retour sur le devant de la scène lors de sa participation à Mask Singer, en novembre 2020. La chanteuse, inoubliable pour son tube Tu m'oublieras, a même remporté cette deuxième saison du programme de TF1, alors déguisée en manchot. Si certains voient leurs anciens tubes comme des fardeaux ce n'est pas le cas de Larusso. La cousine d'Arthur, continue de ressentir de la fierté pour ce titre qui l'a révélée au public, en 1999. Mais au fait comment a-t-elle géré le succès après ce tube de l'été toujours culte des années après ?

"Merci maman", confie simplement Larusso à Purepeople, lors d'un entretien 10 secondes pour. Il faut dire que sa mère a toujours été très présente pour elle. Et à la suite de son succès, elle a pu compter sur son soutien. Si elle a été capable de gérer cela sans péter les plombs, Larusso ne regrette rien de cette époque et parle toujours avec fierté de son titre. À La Marseillaise, elle confiait récemment : "J'ai toujours fait en sorte de ne jamais vivre cette chanson comme un fardeau. Je regarde toujours le positif." "Soit on se dit 'on me cantonne toujours à la case Tu m'oublieras, c'est chiant', soit on le voit comme un cadeau magnifique. Or, ce n'est pas un fardeau, c'est mon cadeau", a-t-elle aujouté, 23 ans après le succès.

Larusso, good spirit