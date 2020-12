Larusso, cousine du présentateur Arthur : elle dévoile la nature de leur relation (EXCLU)

Quand vous pensez à elle, vous avez sûrement en tête les airs et les chorégraphies de Tu m'oublieras, de Je survivrai, ou encore sa récente victoire en tant que Manchot dans l'émission Mask Singer. Il y a une information à propos de Larusso qui est en revanche un peu plus mystérieuse, sauf peut-être des vrais fans. La chanteuse compte parmi les membres de sa famille un certain Jacques Essebag, le présentateur plus connu sous le nom d'Arthur. Un cousin éloigné dont elle a accepté de parler alors qu'elle sortait à peine des studios d'enregistrement - la chanteuse a dévoilé le clip de Tous les cris les S.O.S le 1er décembre 2020 sur Youtube.

On ne se fréquente pas spécialement. Mais quand on est amené à se croiser on est super content

"Arthur c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, même si on n'avait aucun lien familial, explique Larusso à Purepeople. J'admire les gens qui réussissent par eux-même. Je trouve que sa carrière est un exemple. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais changé, qui est resté égal à lui-même, fidèle à ses valeurs, ses croyances. Il n'est jamais devenu différent. On a beaucoup de tendresse, de respect et d'affection l'un pour l'autre. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On ne se voit pas, on ne se fréquente pas spécialement. Mais quand on est amené à se croiser on est super content. Quand j'apprends qu'il a dit un petit mot gentil sur moi ça me fait super plaisir. On a de très bons rapports sans être proche pour autant."