Larusso : Rare et drôle de déclaration à son époux, son "roc" (EXCLU)

C'est un tube qui a marqué toute une génération. Tu m'oublieras continue encore de résonner dans de nombreuses soirées, vingt-trois ans plus tard. Larusso, auteure de cette reprise d'un morceau de la regrettée Régine, devenu alors le tube de l'été en 1999, en est toujours fière. Des années après, la chanteuse a révélé à Purepeople.com comment elle a géré ce succès fulgurant. Mais pas seulement, celle qui a pu compter sur sa mère a aussi évoqué une autre personne importante dans sa vie : son époux.

C'est de manière originale que Larusso a parlé de son mari, dans l'interview 10 secondes pour. Celle qui a gagné la saison 2 de Mask Singer, déguisée en manchot, a dû dire l'inverse de tout ce qu'elle pense de celui qui partage sa vie. "L'opposé de mon mari ? Il est pas gentil, moche, pas intelligent, très méchant, pas du tout solidaire, et il me laisse toujours toute seule dans mon coin", a-t-elle expliqué face caméra.

Son meilleur ami, son confident

Au sujet de son mari, Larusso ne fait que de rares confidences. À sa sortie de Mask Singer, en 2021, elle avait évoqué ce dernier auprès de nos confrères de Gala. "Il est très fier et heureux pour moi. À partir du moment où je me sens bien, il est bien. C'est sa phrase ! En plus d'être mon mari, c'est mon meilleur ami, a-t-elle livré. c'est mon confident, c'est mon rocher, c'est mon protecteur. On cherche vraiment à ce que l'autre soit bien. Tant que je suis heureuse dans ce que je fais, qu'il n'y a pas de mal autour de moi, c'est le plus heureux du monde."

Elle profitait également de l'occasion pour évoquer ses difficultés à devenir maman et la pression sociale exercée sur les femmes. Lors de son entretien avec Purepeople.com, elle a parlé de la femme la plus importante pour elle : sa maman. À la question comment a-t-elle géré l'après-Tu m'oublieras, la cousine d'Arthur a répondu :"Merci maman." Il faut dire que sa mère a toujours été très présente pour elle et que l'artiste de 42 ans a largement pu compter sur son soutien.

Entretien exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.