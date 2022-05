Obsèques de Régine : Carla Bruni-Sarkozy, discrète et digne, réconforte sa petite-fille Daphné

Icône de la nuit, Régine s'en est allée le 1er mai 2022 à l'âge de 92 ans. Ses obsèques se tiennent ce lundi 9 mai à Paris, comme l'avait annoncé sa petite-fille Daphné Rotcajg, une cérémonie a démarré à 10h au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, salle de la Coupole. Le journaliste Eric Bureau du Parisien a commenté l'entrée du cercueil de la star : "Régine ne pouvait pas faire sa dernière entrée sans flamboyance. Son cercueil arrive au Père Lachaise dans une calèche noire tirée par deux chevaux et recouverte de pivoines et d'anthurium blancs. Une petite centaine d'amis et autant de fans l'attendent en silence."

Pour rendre hommage à la mythique propriétaire de vingt-deux discothèques dans le monde entier, à commencer par le mythique Chez Régine près des Champs-Elysées, de nombreuses personnalités sont présentes. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy n'a pas croisé de nouveau le chemin de la first lady française, vue il y a deux jours lors de l'investiture d'Emmanuel Macron. Cette fois, c'est son épouse Carla Bruni-Sarkozy, grande amie de Brigitte Macron, qui s'est rendue à cette émouvante cérémonie. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot fait évidemment partie des personnalités politiques présentes, dans une tenue loin du vert flashy de son tailleur de la cérémonie d'investiture du président. La maire de Paris socialiste et candidate à la présidentielle malheureuse Anne Hidalgo a pu croiser sa meilleure ennemie politique Rachida Dati, en charge du 7e arrondissement parisien. Cette dernière a été vue en train de discuter avec Anthony Delon.

Moins connu du grand public, le politicien membre de La République En Marche Jean-Marc Borello a assisté à l'événement car il a construit une solide amitié avec la chanteuse et comédienne. Ensemble, ils ont ouvert des centres de dépistage et se sont chargés de la réinsertion des personnes séropositives avec l'association SOS. A l'époque, l'épidémie de sida fait des ravages et décime des vies par dizaines dans la communauté gay, encore largement opprimée. "Tout ce qu'on a fait à SOS vient de SOS drogue International : les centres de soins palliatifs, c'était parce qu'on avait vu comment on traitait nos compagnons et nos amis. L'insertion, le logement social... Personne ne voulait d'eux, alors nous, on le faisait", expliquait Jean-Marc Borello dans Libération en 2018.

L'infatigable Régine avait entamé en 2015, à l'âge de 85 ans, une tournée, sa première depuis 1969. "La retraite ? Je ne suis absolument pas pressée ! J'ai un futur sympathique jusqu'au jour où je serai mangée par mon boa, comme dans ma chanson, et que la vie s'arrêtera!", assurait-elle à l'AFP. L'amour de la vie et de la fête de Régine ainsi que son humanisme sont honorés ce lundi avec émotion, entouré de toutes les personnes qui ont compté dans sa riche existence.