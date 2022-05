Obsèques de Régine : l'arrivée très atypique de son cercueil au Père Lachaise

Ambassadrice de la nuit parisienne dans le monde, qui a popularisé la discothèque en France, icône des années 60, Régine a été propriétaire de jusqu'à 22 discothèques qui portaient son prénom dans le monde entier, à commencer par le mythique Chez Régine près des Champs-Elysées, devenu rapidement le rendez-vous du Tout-Paris et de la jet-set. C'est elle qui fait remplacer les "jukebox" (distributeur automatique de chansons enregistrées sur des disques) par des tourne-disques et des disc-jokeys. Elle-même a été DJ en 1955 au Whisky à Gogo, à Saint-Germain-des-Prés. Sans compter sa carrière de chanteuse avec des tubes comme La Grande Zoa ou Je survivrai, et sa carrière de comédienne.

La mort de Régine avait été annoncée par sa petite-fille adorée, Daphné Rotcajg, le 1er mai dernier. "Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11H00" à Paris, avait fait savoir Daphné Rotcajg dans un document transmis à l'AFP. "La reine de la nuit s'en va : fermeture pour cause de longue et grande carrière", avait complété le communiqué écrit, à la demande de la famille, par l'humoriste Pierre Palmade, ami proche de Régine depuis de nombreuses années. "Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante", Régine "avait fait danser pendant plus de trente ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier", poursuivait ce texte.

Nombreux avaient été les hommages après le décès de celle qui laisse un immense vide dans le monde du spectacle.