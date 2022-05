Obsèques de Régine : la date et le lieu du dernier adieu révélés

Le monde de la nuit et bien plus largement celui du spectacle est en deuil depuis hier. Dimanche 1er mai, Daphné Rotcajg, petite-fille de Régine, a annoncé la mort de l'iconique chanteuse et comédienne à l'âge de 92 ans.

"Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11H00" à Paris, a fait savoir Daphné Rotcajg dans un document transmis à l'AFP. "La reine de la nuit s'en va : fermeture pour cause de longue et grande carrière", a complété le communiqué écrit, à la demande de la famille, par l'humoriste Pierre Palmade , ami proche de Régine depuis de nombreuses années. "Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante", Régine "avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier", poursuivait ce texte.

Au lendemain de la mort de Régine, à qui l'on doit notamment les tubes La Grande Zoa ou Je survivrai, ses obsèques ont été annoncées par sa petite-fille à l'AFP. Elles se dérouleront le 9 mai à Paris. La cérémonie est prévue à 10h00 au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, salle de la Coupole.

Ambassadrice de la nuit parisienne dans le monde, qui a popularisé la discothèque en France, icône des années 60, Régine a été propriétaire de jusqu'à 22 discothèques qui portaient son prénom dans le monde entier, à commencer par le mythique Chez Régine près des Champs-Elysées, devenu rapidement le rendez-vous du Tout-Paris et de la jet-set. C'est elle qui fait remplacer les "jukebox" (distributeur automatique de chansons enregistrées sur des disques) par des tourne-disques et des disc-jokeys. Elle-même a été DJ en 1955 au Whisky à Gogo, à Saint-Germain-des-Prés.

Nombreux hommages

Nom incontournable de la chanson mais aussi du cinéma, Régine a laissé de nombreuses âmes en peine. Pour preuves, les nombreux hommages rendus depuis l'annonce de sa mort. Celui de Pierre Palmade bien sûr mais aussi celui de Carla Bruni-Sarkozy, Line Renaud ou encore Brigitte et Emmanuel Macron.

Ce lundi, le président de la République fraîchement réélu a publié un long message sur le site officiel de l'Elysée, accompagné de son épouse, Brigitte Macron. "La reine de la nuit, la Grande Zoa, la Fréhel de Montparnasse, elle avait mille surnoms, mais on ne l'on n'appelait que par son prénom : après des décennies à illuminer la nuit, Régine s'est éteinte hier, nous léguant des airs à fredonner et un certain art de vivre (...) La nuit était son royaume : elle aimait sa temporalité suspendue, quand 'le temps', disait Française Sagan, 'pouvait s'échapper des horloges'. Dans ses palais nocturnes, on croise Maurice Chevalier, Maria Callas, Charles Aznavour, Yves Saint Laurent, Rudolph Noureev ou Sacha Distel, tous ceux qui, après la longue nuit de l'Occupation, n'ont plus sommeil. Ses soirées prennent parfois de faux airs de salons littéraires : Françoise Sagan, Jean Cocteau, Truman Capote, Henry Miller y refont le monde en rivalisant de traits d'esprit", a notamment salué le couple présidentiel.