Obsèques de Régine au Père-Lachaise : plusieurs personnalités absentes, la raison dévoilée

Les proches de Régine lui ont dit adieu lundi 9 mai, lors de ses obsèques organisées au cimetière du Père-Lachaise (20e arrondissement de Paris). Malheureusement, cet ultime hommage a quelque peu été gâché par un contre-temps qui a empêché de nombreux amis de la reine de la nuit parisienne, décédée le 1er mai dernier à l'âge de 92 ans, de venir.

Au lendemain des obsèques de Régine, marquées notamment par l'arrivée très atypique de son cercueil en calèche, à la hauteur de l'extravagance de La Grande Zoa, Le Parisien revient sur la cérémonie qui a attiré aussi de nombreux fans. Ces derniers, par centaines, étaient amassés à l'extérieur du crématorium et de la salle de la Coupole. Comme le reprécise le quotidien, l'édifice est en travaux, rénovation qui a eu un impact sur les obsèques de Régine. "La seule chose qu'elle n'avait pas prévue, c'était les travaux", a réagi un admirateur de Régine auprès du Parisien. Tous les proches de la grande chanteuse et comédienne n'ont pas pu assister à l'ultime adieu. Selon nos informations, la capacité maximale était de 100 personnes en raison des travaux et des personnalités proches de Régine n'ont pas pu faire le déplacement. Parmi elles, entre autres, Michel Sardou et son épouse Anne-Marie Perier, ou encore Hervé Vilard , Dave, qui étaient pour les deux derniers venus lui rendre visite à La Maison des Artistes, lieu de vie où Régine avait été admise il y a quelques mois en raison de sa santé fragile.

Ne pouvant assurer à de nombreuses personnalités qu'elles seraient assises, l'organisation des obsèques a été obligée de leur demander de ne pas se déplacer nous a confié un membre de l'entreprise des pompes funèbres.

Pour autant, la fête n'a pas été gâchée. Des proches et des amis, Régine en a compté une longue liste. Sa petite-fille adorée, Daphné Rotcajg, toute la famille Bidermann, son deuxième mari Roger Choukroun étaient présents, tout comme Marc Lavoine qui a retrouvé son ex-femme Sarah Poniatowski, dans l'émotion. Le chanteur et coach de The Voice est intervenu lors de la cérémonie. "Marc Lavoine lit un texte dans lequel il a habilement glissé des paroles de ses chansons", rapporte Le Parisien. Catherine Ringer à quant à elle interprété a capella les P'tits Papiers.

Il sera temps de décrocher les boules à facettes

Régine avait organisé ses obsèques dans les moindres détails et le message bouleversant qu'elle avait écrit pour l'occasion, imprimé dans le livret de la cérémonie, a été révélé. "Avant que le rideau ne tombe sur toutes ces belles années partagées avec vous, ma famille et mes proches vont vous dire quelques mots de moi... Nous allons écouter et chanter ensemble quelques unes de mes chansons. Ma Catherine Ringer va vous interpréter mes Petits papiers, pouvait-on lire sur le livret. Alors, il sera temps de décrocher les boules à facettes et de vous rappeler que j'ai vécu mille vies avec vous." "Je n'emporte que le meilleur. À tout de suite", a-t-elle conclu son message.