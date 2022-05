"Elle ne pouvait plus rester chez elle" : Régine installée dans un lieu de vie, sa petite-fille se confie

Régine est morte le 1er mai 2022 a annoncé sa famille dans un communiqué à l'AFP. Figure incontournable du Paris by Night, elle a reçu de nombreux hommages de ses amis proches, du show business qui a défilé dans ses clubs pendant des décennies mais aussi des représentants de la Nation, dont le président de la République Emmanuel Macron. Interrogée par Paris Match, sa petite-fille Daphné a fait quelques confidences.

Dans sa vie, Régine était devenue la maman d'un fils unique, Lionel - fruit de son histoire avec Paul Rotcage - malheureusement décédé en 2006. Celui-ci avait eu de son côté Daphné, laquelle était très proche de son illustre grand-mère. "Régine a vécu mille vies, son départ n'est donc pas prématuré, au sens d'injuste. Je suis plutôt soulagée de cela, parce qu'elle n'avait pas envie, à 92 ans, de trop vieillir. J'ai partagé avec elle sa dernière semaine, sa dernière journée, ses ultimes moments (...) Je pense que c'est en toute conscience qu'elle a choisi de partir", relate Daphné Rotcage, qui ajoute que Régine rejoint ainsi son défunt fils et son frère Maurice ; mort en mars 2020 à 87 ans.

Régine, devenue arrière-grand-mère à deux reprises - de Léo et Phoenix, les fils de Daphné -, essayait le plus possible de profiter de son clan dès qu'elle le pouvait. Comme l'a confié Daphné, installée au Royaume-Uni, la distance n'était pas toujours évidente mais les deux femmes arrivaient à se voir. Et, à l'été 2021, les choses ont pris une autre tournure. "L'été dernier, elle a eu un pépin de santé et je suis rentrée de Londres. Nous nous sommes rendu compte qu'elle ne pouvait plus rester chez elle. Nous avons décidé ensemble qu'elle irait à la Maison des artistes", a-t-elle ajouté. Un lieu de vie pour personnes âgées situé dans le 17e arrondissement de la capitale. Lors de son séjour, "tous ses amis se sont relayés" raconte Daphné, qui précise que l'état de santé de Régine "a commencé à se dégrader en début d'année". Nul doute que Régina Zylberberg, le vrai nom de la star, a aimé pouvoir compter sur son entourage jusqu'au bout.

A noter que les obsèques de Régine se tiendront le 9 mai.

L'interview complète de Daphné Rotcage est à retrouver dans Paris Match, édition du 5 mai 2022.