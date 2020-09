Régine a nouveau arrière-grand-mère à 90 ans !

La Reine de la nuit est à nouveau arrière-grand-mère ! Comme l'a rapporté le magazine Ici Paris du 9 septembre 2020, Régine a vu sa famille s'agrandir avec l'arrivée d'un arrière-petit-fils à la fin du mois d'août. Daphné, la fille de son fils unique, le journaliste Lionel Rotcage, a en effet donné naissance à un deuxième petit garçon prénommé Félix. Elle était déjà maman de Léo, âgé de 3 ans.

Sa petite-fille et son mari étant installés outre-Manche, Régine va devoir s'armer de patience avant de pouvoir rencontrer le petit Félix... Dès que les conditions de voyage de la France vers l'Angleterre le permettront, la chanteuse et femme d'affaires de 90 ans reprendra au plus vite ses allers et retours : "Les moments où je n'étais pas bien, je les ai oubliés, ils ont même tout simplement disparu, avait-elle confié à Ici Paris en janvier dernier. Je suis une autre femme, je ne pense qu'à ce petit bonhomme [Léo] qui est ma joie de vivre. J'ai même pris un abonnement Eurostar Paris-Londres pour le voir plus souvent."

Désormais comblée avec, non plus une, mais deux joies de vivre, Régine panse les plaies du passé : l'assassinat de son premier amour Claude, la mort de son premier petit-fils de 11 mois dans un accident de voiture, la disparition de son fils Lionel Rotcage, décédé en 2006 : "J'ai perdu mon fils unique il y a douze ans et je ne m'en remettrai jamais, avait-elle confié à France dimanche en 2018. Lionel était journaliste et homme d'affaires, il est décédé à l'âge de 58 ans d'un cancer du poumon. Il souffrait énormément de devoir me partager. On ne s'entendait pas tout le temps, mais on s'aimait beaucoup." Le 30 mars dernier, elle a également fait face à la mort de son frère cadet, Maurice, à 87 ans.