Régine maman "excentrique" : sa relation parfois délicate avec son défunt fils

Régine a récemment sorti un incroyable coffret, De la p'tite poule à La Grande Zoa (Marianne Mélodie), dans lequel figurent plus de 200 de ses chansons dont de nombreux inédits en français, anglais, italien et espagnol. Venue promouvoir cette belle compilation qui retrace sa carrière dans l'émission Que sont-ils devenus ? de la chaîne Non Stop People le 1er février 2020, la chanteuse qui a récemment fêté ses 90 ans n'a pas seulement parler musique.

Avec la liberté de parole qu'on lui connaît et qui va de pair avec son honnêteté, Régine a évoqué une personne qui lui est très chère mais qui est partie trop vite, son fils unique Lionel Rotcage. Journaliste et producteur réputé et très apprécié, ce dernier est décédé en 2006 des suites d'un cancer du poumon, alors qu'il n'avait que 58 ans. Une épreuve douloureuse qu'elle n'arrive toujours pas surmonter : "C'est très difficile. On peut avoir une apparence de gaieté mais il faut assumer." Le souvenir de son fils tant aimé est encore si présent que Régine n'arrive pas toujours à parler de lui au passé.

La chanteuse s'est souvenue de leur relation parfois compliquée et explosive, suivant les moments. "Il y avait des périodes où l'on n'était pas bien ensemble, et des périodes où l'on était très bien ensemble. Particulièrement quand j'étais sur scène, il était ravi", a-t-elle confié. Néanmoins, Lionel avait besoin d'avoir l'exclusivité de sa maman lorsqu'elle se retrouvait entourée de nombreuses stars dans les soirées qu'elle organisait, sans quoi il était jaloux : "Lorsque je parlais avec des gens, il fallait que je m'arrête tout de suite pour m'occuper que de lui, sinon il partait et il me faisait des scènes de jalousie."

Bien que Régine ait été très occupée avec sa carrière et ses affaires, elle considère avoir toujours été une maman présente pour son fils, "dans le coeur et dans la tête", mais concède qu'elle a aussi été une maman "excentrique". Selon elle, sa faible différence d'âge Lionel, seulement 17 ans, a pu expliquer que leur relation soit parfois compliquée.

Lionel Rotcage a eu une fille prénommée Daphné qui a fait de Régine une arrière grand-mère avec la naissance de son fils Léo, que la chanteuse adore par dessus tout. Lors de cette interview sur Non Stop People, Régine a révélé qu'elle va prochainement être arrière grand-mère pour la deuxième fois puisque Daphné est à nouveau enceinte.