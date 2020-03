Régine est en deuil : son frère, Maurice Bidermann, est mort à 87 ans

Elle n'a sans doute plus le coeur à pousser la chansonnette. En plein confinement, dû à la pandémie du coronavirus, Régine vient d'apprendre la pire des nouvelles : son petit frère, son pilier, son roc Maurice Bidermann – né Maurice Zylberberg – est mort le lundi 30 mars 2020 à 5h du matin à l'âge de 87 ans. C'est l'entourage du défunt qui l'annonce à l'AFP. Fatigué depuis quelques jours, il avait été récemment admis au sein d'un établissement médical de la Ville de Paris, handicapé par une insuffisance cardiaque et respiratoire. La famille précise qu'il souffrait de maladies chroniques mais qu'il n'était pas victime, a priori, de la terrible vague du Covid-19.

C'est une nouvelle d'autant plus surprenante qu'il y a peu, Maurice Bidermann festoyait allègrement avec sa chère et tendre soeur. Le 10 janvier dernier, Régine célébrait comme il se doit ses neuf décennies de vie vécue en musique et en festivités. Et au côté de la célèbre Gueule de nuit, outre les coupes, les bougies et les pompiers de la Chope des Puces de Saint-Ouen, son frère trinquait avec joie avec son épouse. C'est donc ce souvenir en tête que Danièle, la veuve, pleure la disparition de sa moitié, tout comme les filles de Maurice Bidermann et ses petits-enfants.

Maurice Bidermann, loin des nuits parisiennes

Maurice Bidermann était un homme d'affaires réputé dans son domaine. Après être entré en tant que simple employé dans une entreprise familiale appartenant à son oncle George dans les années 1960, il a créé un véritable empire... devenu, au fil des ans, numéro un français du vêtement masculin ! De cette déferlante de tissu, nul doute que quelques morceaux seront utiles pour essuyer les larmes. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.