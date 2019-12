Régine fête ses 90 ans avec un coffret qui retrace sa carrière

C'est une figure incontournable de la nuit parisienne, une reine intemporelle dont le nom à lui seul évoque le cabaret, les boas qu'on aime s'enrouler autour du cou, le Paris que les nostalgiques cherchent encore et toujours, les néons rouges des soirées sulfureuses. Rouges comme ses cheveux, véritable marque de fabrique.

L'incontournable Régine fête ce jeudi 26 décembre ses 90 ans. À cette occasion, elle sort l'intégrale de ses titres, 245 titres de 1964 à 2009, rien que ça. Les plus grands lui ont prêté leur plume : De Nounours, sa première chanson, écrite par Aznavour, à Gainsbourg et ses P'tits Papiers en 1965, qui est chantée dans les écoles. Et au milieu, tout ce que la chanson française a fait de mieux : Lama, Dabadie, Delanoë, Roda-Gil, Plamondon... et Barbara qui lui offra Gueule de nuit. De la p'tite poule à la grande Zoa – le nom du coffret réalisé par le label Marianne Mélodie – contient même un boa rouge, assorti à ses cheveux, son accessoire fétiche.

"J'ai l'impression de revoir ma vie", confie Régine. Et cette vie, elle a été exceptionnelle. Née Régina Zylberberg, Régine n'a pas 30 ans quand elle ouvre son premier club. Elle dissémine des anecdotes, des histoires incroyables... Elle déserte Las Vegas, elle découvre Londres. "J'étais très amie avec les Beatles. Je me demande si la chanson Too Late, qui a été retrouvée pour ce coffret, n'est pas de McCartney..." Elle sort avec un danseur américain, apprend le twist et transmet son savoir à Johnny qui en fera SA danse quand il devient l'idole des jeunes. "Je l'ai aussi présenté à Elvis Presley. Mais Johnny était très jeune et ne parlait pas très bien anglais, alors cela a été court. Il m'a demandé de ne le dire à personne."

Même si elle entend bien remonter sur scène, pour le moment, Régine part fêter en famille, à Londres où l'attendent sa petite-fille et son arrière-petit-fils, Léo, 3 ans. Parce que l'âge se rappelle parfois à son bon souvenir, elle veut profiter de ses proches. "D'habitude, je ne fête pas trop mes anniversaires, mais cette fois, j'ai envie. Je suis tombée il y a quelques mois dans la baignoire, je viens de perdre ma meilleure amie... C'est dur. Autant l'amour, ça va, ça vient, autant l'amitié, ça tient !"

Elle fantasme de remonter sur les planches des Bouffes du Nord, de repartir en tournée. Pour l'heure, elle va vendre une partie de sa garde-robe, ses milliers (3 000 !) de photos de célébrités, une série sur sa vie est en préparation...

Mais pas la peine d'enterrer Régine trop vite, celle qui a adapté Je survivrai en français a une santé de fer. "Je ne fais pas mes 90 ans, non ? Cinquante ans à danser sur des talons, c'est bon pour la santé. Mon docteur me dit que je vais être centenaire. Revenez pour mes 100 ans, je vous raconterai d'autres petits secrets."

On sera là, à n'en pas douter.