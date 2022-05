Régine : Le drame de sa vie, la mort de son fils Lionel emporté à seulement 58 ans

Décédée ce 1er mai à 92 ans, Régine ne s'était jamais remise de la mort de son fils Lionel Rotcage. Mariée à tout juste 17 ans, le 7 novembre 1947, à un apprenti maroquinier prénommé Paul Rotcage, la chanteuse était devenue maman un an plus tard. Malheureusement en 2006 alors qu'il n'avait même pas franchi le cap des 60 ans, celui-ci meurt des suites d'un cancer. Un drame pour l'interprète du titre J'ai rencontré l'homme de ma vie qui n'a jamais pu faire le deuil de son enfant unique.

Celle qui avait été nommée Chevalier de la Légion d'honneur en 1995, avait d'ailleurs confié au magazine France dimanche en 2018 à quel point ce chagrin l'avait bouleversée et brisé son coeur. "J'ai perdu mon fils unique il y a douze ans et je ne m'en remettrai jamais. Lionel était journaliste et homme d'affaires, il est décédé à l'âge de 58 ans d'un cancer du poumon. Il souffrait énormément de devoir me partager. On ne s'entendait pas tout le temps, mais on s'aimait beaucoup." révélait-elle avec beaucoup de tristesse et de nostalgie.

En février 2009, à l'occasion de ses 80 ans, Régine avait également publié un livre dédié à son regretté Lionel baptisé Lettre à mon fils. Elle y disait : "Je vais fêter mes 80 printemps et je voudrais te dire enfin qui je suis, tout ce que je ne t'ai jamais dit à toi, ni à personne... Te parler de moi, des hommes de ma vie, mon père, mon frère Maurice, Claude, mon premier et unique amour, toi, et quelques maris et amants... Je voudrais te dire à ma façon tout ce que tu ne voulais pas entendre."

Papa d'une fille prénommée Daphné (fruit de son amour avec Telsche Boorman), Lionel Rotcage avait offert un sublime cadeau à Régine : celui de devenir grand-mère. Un moyen de garder un lien fort avec son fils pour l'artiste qui retrouvait goût à la vie avec sa petite fille. Devenue elle-même maman d'un garçon prénommé Léo, Daphné avait offert un arrière petit-fils à l'ex-femme de Roger Choukroun. "Ma vie recommence" révélait la chanteuse admettant volontiers se sentir de nouveau "fraîche comme une jeune fille" auprès des journalistes de Télé Star en 2018.

Toujours très forte, Régine n'évoquait que rarement la mort de son fils et ne souhaitait pas s'étendre sur ses faiblesses ni sur ses peines. "J'ai un univers bien à moi avec mes fêlures, mes chagrins. Je n'emmerde pas les autres avec ça" confiait-elle à ce même magazine.