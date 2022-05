Mort de Régine : Emmanuel et Brigitte Macron partagent "leurs condoléances émues"

Après Michou, le Paris by Night perd une autre de ses légendes. Le 1er mai, Régine s'en est allée, a dévoilé sa petite-fille à l'AFP. Un décès qui a ému le show business, elle qui avait fait danser les stars pendant des décennies dans ses établissements. Même le président Emmanuel Macron a tenu à lui rendre hommage.

Le chef de l'Etat fraîchement réélu a signé un texte conjoint avec son épouse Brigitte, dévoilé ce lundi 2 mai sur le site de l'Elysée. "La reine de la nuit, la Grande Zoa, la Fréhel de Montparnasse, elle avait mille surnoms, mais on ne l'on n'appelait que par son prénom : après des décennies à illuminer la nuit, Régine s'est éteinte hier, nous léguant des airs à fredonner et un certain art de vivre (...) La nuit était son royaume : elle aimait sa temporalité suspendue, quand 'le temps', disait Française Sagan, 'pouvait s'échapper des horloges'. Dans ses palais nocturnes, on croise Maurice Chevalier, Maria Callas, Charles Aznavour, Yves Saint Laurent, Rudolph Noureev ou Sacha Distel, tous ceux qui, après la longue nuit de l'Occupation, n'ont plus sommeil. Ses soirées prennent parfois de faux airs de salons littéraires : Françoise Sagan, Jean Cocteau, Truman Capote, Henry Miller y refont le monde en rivalisant de traits d'esprit", souligne le couple présidentiel.

Emmanuel Macron et Brigitte, qui ont retracé les prémices de sa vie jusqu'à sa gloire immense dans le milieu de la nuit aussi bien en France qu'à l'étranger grâce à des clubs ouverts un peu partout, ont ajouté : "Elle était partout où brillaient les lumières, dans ses clubs, sur les scènes de l'Olympia, de Bobino, des Folies Bergère ou du Carnegie Hall, et jusque sur nos écrans, dans Mazel Tov de Claude Berri, Le Train de Pierre Granier-Deferre ou Les Ripoux de Claude Zidi. Régine, enfin, qui se targuait de ne dormir que trois heures par jour, fermait rarement les yeux, mais tendait toujours la main, s'engageant avec générosité, fondant SOS Drogue International et présidant SOS Habitat et Soins."

La disparition de Régine, de son vrai nom Régina Zylberberg, a ému de nombreuses personnalités comme l'ancienne première dame Carla Bruni ou son grand ami Pierre Palmade. Le couple présidentiel aussi a été touché par sa mort. "Le Président de la République et son épouse saluent une grande figure de la nuit parisienne et de la chanson française. Ils adressent à sa famille, à tous ceux qui ont dansé Chez Régine, à tous les Français qui aiment entonner ses chansons, leurs condoléances émues", ajoute le communiqué.