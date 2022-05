Obsèques de Régine : Sa petite-fille Daphné digne avec son mari et la famille

A 34 ans, Daphné Rotcajg est la fille de Lionel Roctajg ; le fils unique de Régine et de son premier mari Paul Rotcajg. Malheureusement, le fils de la chanteuse et patronne de clubs est mort en 2006 d'un cancer. De son mariage avec l'actrice britannique Telsche Boorman, qui elle est morte en 1996, il avait eu Daphné. Celle-ci est installée à Londres et travaille dans l'immobilier. Elle est la maman de deux garçons, Léo, âgé de 5 ans et, Phoenix, âgé de 2 ans.

Bien que vivant outre-Manche, elle faisait de nombreux déplacements à Paris pour voir Régine. D'ailleurs, les derniers mois de la vie de la mythique interprète de La Grande Zoa - qui ne "pouvait pplus rester chez elle" et avait été installée dans un lieu de vie - Daphné Rotcajg était très présente à ses côtés. "C'est elle, Daphné, qui lui a tenu la main jusqu'au bout. Qui a bercé son dernier souffle. Tranquillement", relatait ainsi le magazine Gala.