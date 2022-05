Mort de Régine : Qui est Daphné, sa petite-fille adorée présente à ses côtés pour ses "ultimes moments" ?

Quand on pense à Régine, décédée le 1er mai, on pense à la fête, le monde de la nuit, ses chansons cultes et ses amitiés célèbres. Mais, quand les lumières de ses nightclubs étaient éteintes, Régina Zylberberg devenait une femme profitant des joies simples de la vie de famille. Profondément marquée par la mort de son fils Lionel, elle avait reporté son temps, son amour et son attention sur la fille de ce dernier, Daphné.

Agée de 34 ans, Daphné est née de l'histoire d'amour entre Lionel Rotcage - le fils unique de Régine, décédé en 2006 d'un cancer - et de sa femme l'actrice britannique Telsche Boorman (qui elle est morte en 1996). Installée à Londres, elle travaille dans l'immobilier.

Daphné Rotcage est devenue maman de deux enfants : Léo, âgé de 5 ans et, Phoenix, âgé de 2 ans. Deux arrière-petits-fils "extraordinaires" pour Régine, qui aimait les voir le plus possible entre Londres et Paris. "Elle en était gaga (...) Elle me demandait sans cesse des photos, des vidéos de Léo. Et puis je lui ai présenté Phoenix, en novembre 2020, il venait de naître", précise Daphné dans Paris Match. Ces derniers temps, surtout depuis le malaise vécu par Régine en août 2021, Daphné passait beaucoup de temps dans l'Hexagone, pour être auprès de sa grand-mère, installée dans un lieu de vie serein dans le 17e arrondissement. "C'est elle, Daphné, qui lui a tenu la main jusqu'au bout. Qui a bercé son dernier souffle. Tranquillement", relate Gala. C'est ce que confirme la jeune femme, qui avait fait au fil des années de son illustre grand-mère sa "confidente quand c'était nécessaire" dans les pages de Match : "J'ai partagé avec elle sa dernière semaine, sa dernière journée, ses ultimes moments."

Pour rappel, les obsèques de Régine se tiendront le 9 mai, à Paris.