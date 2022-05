Jane Birkin très affectée aux obsèques de Régine, Carole Bouquet et Cyril Hanouna au Père-Lachaise

Les derniers mots de Régine

Sur le livret d'obsèques de Régine, un dernier message de sa part. "Avant que le rideau ne tombe sur toutes ces belles années partagées avec vous, ma famille et mes proches vont vous dire quelques mots de moi..., peut-on lire. Nous allons écouter et chanter ensemble quelques unes de mes chansons. Ma Catherine Ringer va vous interpréter mes 'Petits papiers'." Et de poursuivre : "Alors, il sera temps de décrocher les boules à facettes et de vous rappeler que j'ai vécu mille vies avec vous." "Je n'emporte que le meilleur", assure Régine avant de signer ces jolis et derniers mots. "À tout de suite", conclut l'artiste. À la sortie, où l'on a pu apercevoir le célèbre boa rouge, Jane Birkin paraissait très affectée par la perte de son amie. Quand Carole Bouquet et Carla Bruni préféraient se rappeler les heureux et drôles souvenirs avec elle.