"J'avais des crampes partout" : Jane Birkin de retour sur scène après l'AVC, elle raconte

Pas de retour avant 2022, avait annoncé la famille de Jane Birkin après son AVC, en septembre dernier. La chanteuse va beaucoup mieux depuis l'accident et a effectivement retrouvé son public. Elle revient sur sa période de convalescence à l'hôpital et révèle : "Je m'amusais plus qu'à la maison."

C'est avec Le Parisien que Jane Birkin s'est entretenue, suite à la reprise de sa tournée. Elle s'est produite samedi dernier (8 janvier 2022) à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, pour son premier concert post-AVC. "Je suis soulagée que ce soit passé... J'étais hypertendue. La nuit suivante j'avais des crampes partout", confie-t-elle au site du quotidien, avant de revenir sur ses soucis de santé.

"Cela a été surtout difficile à vivre pour mes proches. Moi, je savais que j'étais dans de bonnes mains, dans des endroits qui finalement me plaisent beaucoup. Les soins intensifs, je connais par coeur, les hôpitaux publics français sont géniaux, les infirmières adorables. À Nantes où je suis restée un bon mois, ils étaient formidables, je m'amusais plus qu'à la maison, explique Jane Birkin. La vie de l'hôpital, je l'ai connu enfant avec mon père, qui a été malade toute sa vie. Je savais comme venir à minuit pour lui raconter une dernière histoire qui le faisait rire. Même l'odeur des hôpitaux me tranquillise. À Avicenne, mon hôpital de préférence à Bobigny, je suis pratiquement à la maison. Ils m'ont sauvé tellement de fois ! J'aimerais faire quelque chose pour eux."