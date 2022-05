Obsèques de Régine : Marc Lavoine et son ex-femme Sarah Poniatowski réunis, dans l'émotion

Ce lundi 9 mai 2022 est une nouvelle triste journée pour les proches de Régine. Une semaine après sa mort à l'âge de 92 ans, ses obsèques ont été célébrées à 10h00 au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, salle de la Coupole, à Paris. A cette occasion, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement pour rendre hommage à la reine de la nuit.

Parmi les nombreux people qui ont souhaité faire leurs adieux à la chanteuse et comédienne emblématique se trouvait Marc Lavoine. Lors de la cérémonie, le membre du jury de The Voice y a croisé de nombreux visages familiers, dont celui de son ex-femme Sarah Poniatowski (49 ans), la mère de ses enfants Yasmine (24 ans), Roman (15 ans) et Milo (11 ans), qui était au côté de sa soeur Marie Poniatowski. Cela n'a pas empêché les ex d'échanger quelques mots. Tous deux s'étaient mariés en mai 1995. Mais le chanteur de 59 ans et la décoratrice d'intérieur ont divorcé après vingt-trois ans de mariage. Malgré tout, ils sont restés en bons termes comme il l'avait précisé lors d'une interview pour Télé Star : "Je peux vous dire que quand on a aimé quelqu'un pendant vingt-quatre ans et qu'on a trois enfants, l'amour se déplace. Il n'est pas au même endroit, mais il est toujours là. Ce qui serait horrible, c'est de se fâcher. Une vraie défaite. Notre responsabilité, c'est de rester une famille quoiqu'il arrive."

Unis dans la douleur, Marc Lavoine et Sarah Poniatowski ont ainsi rendu un dernier hommage à Régine, morte le 1er mai dernier. "Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11H00" à Paris, avait annoncé à l'AFP sa petite-fille, Daphné Rotcajg. Son ami proche Pierre Palmade avait quand à lui confié : "La reine de la nuit s'en va : fermeture pour cause de longue et grande carrière." L'icône des années 1960 a en effet eu une belle et longue carrière. Elle était notamment propriétaire de pas moins de 22 discothèques dans le monde entier qui portaient son prénom, dont la mythique Chez Régine près des Champs-Elysées, devenu rapidement le rendez-vous du Tout-Paris et de la jet-set. "Le président de la République et son épouse saluent une grande figure de la nuit parisienne et de la chanson française. Ils adressent à sa famille, à tous ceux qui ont dansé chez Régine, à tous les Français qui aiment entonner ses chansons, leurs condoléances émues", avaient notamment écrit les services d'Emmanuel Macron.

Ce n'est pas dans un corbillard mais dans une calèche noire tirée par deux imposants chevaux, que le cercueil en bois de la défunte était transportée. Un choix qui peut surprendre mais qui n'est finalement pas si surprenant compte-tenu de la personnalité de Régine.