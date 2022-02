Marc Lavoine, son divorce avec Sarah Poniatowski : "Une histoire qui a mis du temps à se terminer"

Mariés depuis 1995, Marc Lavoine (59 ans) et Sarah Poniatowski (48 ans) annonçaient leur divorce le 28 mars 2018 après plus de 23 ans de vie commune. C'était le second mariage du chanteur qui avait épousé au début des années 1980 le mannequin américain Denise Pascale avec laquelle il avait eu un fils né en 1986 prénommé Simon. Avec Sarah, Marc Lavoine est devenu père de Yasmine (née en 1998) Roman (né en 2007) et de Milo (né en 2010). Huit ans plus tard et alors que tout semblait aller pour le mieux, le couple s'est séparé alors qu'il s'était affiché plus amoureux que jamais quelques semaines plus tôt lors d'un événement officiel.

"Sarah et Marc Lavoine ont pris la déci­sion de se sépa­rer. Ils ont choisi de rendre cette infor­ma­tion publique de manière excep­tion­nelle car leur prio­rité est de préser­ver la vie privée de leurs trois enfants dans ces moments que chacun sait diffi­ciles. Merci de respec­ter leur inti­mité", pouvait-on lire dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'amour se déplace...

Interviewé par le Parisien week-end en mai 2018, le chanteur confiait : "Dans mon album précédent, il y a une chanson qui s'appelle Notre Histoire. Il s'agit bien sûr de mon histoire avec Sarah. Cette histoire est conne, mais c'est notre histoire. Une histoire qui a mis du temps à se terminer". Éprouvant toujours beaucoup de tendresse pour son ex-femme, il ajoutait : "On ne claque pas une porte comme ça. Parce que l'amour se déplace, mais il est là quand même. J'ai passé un quart de siècle avec elle, presque une vie. J'ai beaucoup écrit pour Sarah."

Auprès des journalistes de Télé Star, il révélait à quel point il souhaitait avant tout garder de bonnes relations avec la mère de ses enfants : "Je peux vous dire que quand on a aimé quelqu'un pendant vingt-quatre ans et qu'on a trois enfants, l'amour se déplace. Il n'est pas au même endroit, mais il est toujours là. Ce qui serait horrible, c'est de se fâcher. Une vraie défaite. Notre responsabilité, c'est de rester une famille quoiqu'il arrive."

De son côté, Sarah Poniatowski confiait récemment avoir refait sa vie au magazine ELLE mais aussi ressentir également beaucoup d'affection pour son ex-mari. "Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère ont divorcé. Mais vingt-quatre ans de mariage et trois enfants, c'est tout sauf un échec", expliquait-elle.

Pour rappel, Marc Lavoine s'est depuis remarié le 25 juillet 2020 avec l'auteure Line Papin (26 ans).