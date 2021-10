Sarah Poniatowski : Pourquoi elle doit "remuer" ses fils, qu'elle partage avec Marc Lavoine

Interviewée par le JDD du 31 octobre 2021, Sarah Poniatowski a confié quelques secrets sur sa vie de famille avec ses trois enfants Yasmine (23 ans) Roman (14 ans) et Milo (11 ans), fruits de ses amours avec le chanteur Marc Lavoine. Décoratrice et propriétaire de plusieurs magasins Maison Sarah Lavoine en France, la fille de l'ancien directeur de Vogue (Jean Stanislas Poniatowski) s'attache à passer des moments précieux en famille.

Toujours très active, Sarah Poniatowski n'est par exemple pas du genre à faire la grasse matinée, même le dimanche matin. Lève-tôt, elle surveille également le temps de sommeil de ses deux garçons adolescents qui vivent encore sous son toit : "Je les bouge vers 11 heures, pour déjeuner ensemble, explique-t-elle, ajoutant qu'elle souhaite ensuite rapidement "les remuer" pour sortir. "J'aime bien qu'il y ait au moins une activité. Une partie de foot dans les jardins du Palais-Royal, un bon ciné ou, pour éduquer l'oeil, une belle expo", confie-t-elle.

"Effrayée" par les écrans qui ne réunissent plus les familles mais qui, au contraire, les divisent, la créatrice de 48 ans n'est pas non plus fan des jeux vidéos. Pour elle, ces activités poussent à l'individualité car chacun reste "dans son monde". "C'est un peu une bagarre pour les en sortir", indique-t-elle.

La fondue, son arme secrète

Pour rassembler et apaiser toute sa tribu le dimanche, la décoratrice a une méthode imparable : "la fondue savoyarde". Une tradition héritée d'Ama, sa grand-mère disparue il y a deux ans. Bien plus qu'un simple plat, cette spécialité montagnarde est un vrai moment privilégié dans la famille Poniatowski et un moyen pour les enfants de rendre hommage à leur arrière grand-mère.

Divorcée depuis 2018 de Marc Lavoine (qui s'est depuis remarié avec la romancière Line Papin en juillet 2020), Sarah Poniatowski a elle aussi un nouvel "amoureux". Ce qu'elle aime faire avec lui ? Dormir dans un hôtel parisien avec lui et "se sentir en vacances dans sa ville".

Discrète sur cette nouvelle relation, elle avait confié lors d'une précédente interview avec le magazine ELLE : "Je suis une amoureuse, je ne me vois pas être seule. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été ! J'ai besoin des bras d'un homme, même si cela peut paraître vieux jeu". Peut-être aurons-nous le plaisir de bientôt découvrir son mystérieux visage...?