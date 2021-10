Sarah Poniatowski et son divorce de Marc Lavoine : "Ce n'est pas un échec"

Sarah Poniatowski doit faire avec lors de chaque interview. La créatrice d'intérieur ne peut simplement pas donner d'entretiens sans qu'on lui parle de son divorce. À chaque fois, sans décliner la question - peut-être par excès de politesse -, Sarah Poniatowski finit par évoquer sa vie de mère de famille. C'est ce qu'il s'est passé le jeudi 7 octobre 2021, alors qu'elle était invitée de l'émission En aparté (Canal).

Répondant aux questions de Pascale Clark, Sarah Poniatowski a évoqué son rôle de demoiselle d'honneur au mariage de Caroline de Monaco, à défaut d'évoquer son métier d'architecte d'intérieur. Jusqu'à en venir à son divorce d'avec Marc Lavoine, le père de ses trois enfants Yasmine, Roman et Milo. Elle explique être allée de l'avant après son divorce. "Il faut, sinon on reste sous sa couette et on ne sort pas de son lit. Non mais j'ai une nature très positive et très optimiste. Donc voilà, la vie est longue d'abord, enfin on l'espère, et puis voilà ce n'est pas un échec. J'ai trois enfants merveilleux. Tout va bien !", relativise-t-elle dans En Aparté.

Sarah Poniatowski semble plutôt à l'aise avec l'idée de divorcer. "Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère ont divorcé. Mes 24 ans de mariage et trois enfants, c'est tout sauf un échec", avait-elle déjà confié. Aujourd'hui, la décoratrice se focalise sur l'épanouissement et le bonheur de ses trois bambins : "Je suis très fière d'eux, je leur fais confiance, j'exprime beaucoup l'amour que je leur porte. On est dans l'échange, dans le dialogue. J'essaie toujours de rassembler".

Rappelons que Marc Lavoine est papa de quatre enfants : Simon (35 ans) né de sa relation passée avec le mannequin Denise Pascale, Yasmine (22 ans), Roman (bientôt 14 ans) et Milo (10 ans), issus de son mariage avec Sarah Poniatowski. Le couple annoncera sa séparation en mars 2018, et son intention de lancer une procédure de divorce, après 23 années de mariage.