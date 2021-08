Marc Lavoine en larmes, il retrouve son frère Francis : "C'est vraiment lui qui m'a tout appris"

C'est la première fois qu'ils apparaissent ensemble en public. Invité le vendredi 20 août 2021 sur TF1 dans l'émission Duos Mystères, Marc Lavoine a pu revoir son grand frère Francis, de cinq ans son aîné. Grand barbu au physique empreint de bonhomie, l'homme a fait vivre d'intenses émotions au mari de Line Papin. Après avoir interprété le titre La fille du père Noël de Jacques Dutronc, les deux frères n'ont pu s'empêcher de s'enlacer longuement après leur prestation.

Interrogé par Alessandra Sublet alors qu'il semble être au bord des larmes, l'interprète du titre Elle a les yeux revolver répond : "Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon frère, on se parle au téléphone, on se laisse des messages. (...) Je m'attendais pas du tout à le voir, je m'attendais à voir un chanteur, une chanteuse ou même un acteur, quelqu'un du métier quoi. Lui, il est du métier d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris mon métier. Il a vraiment fait mon éducation musicale, artistique, humaine. Il m'a emmené partout, il m'a emmené marcher, il m'a appris à faire du feu, à construire une tente, à faire des accords, à écrire. C'est vraiment lui qui m'a tout appris."

Un grand frère "très protecteur" qui a toujours veillé sur son cadet avec bienveillance et qui a toujours préféré le mettre en lumière afin de lui, rester dans l'ombre. "J'étais anxieux, j'avais le trac évidemment mais j'étais impatient de le voir" confie Francis. "Il est génial mon frère" ajoute l'acteur du film Le coeur des hommes, expliquant qu'après une carrière de peintre la création du groupe musical Les enfants terribles, Francis s'était lancé dans un magnifique combat contre l'illettrisme. "Je trouve qu'il n'y a rien de plus injuste que d'être désarmé parce qu'on a pas la maitrise de la langue et donc on est vulnérable. Et ça je trouve ça d'une injustice terrible."

Le 20 août 2021, l'émission Duos Mystères a rassemblé 2.5 millions de téléspectateurs (soit 25% de PdA).