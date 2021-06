Marc Lavoine sans filtre sur sa différence d'âge avec Line Papin : "Je m'en fous"

Alerte à tous les fans de Ca commence aujourd'hui (France 2) ! Faustine "Queen" Bollaert sort son propre magazine, Entre Nous. Pour sa première édition, de juin-juillet 2021, la publication s'intéresse à la richesse de la différence d'âge dans le couple. L'animatrice n'aurait pas pu interviewer meilleur expert : Marc Lavoine, qui s'est marié récemment avec la romancière Line Papin. 33 ans séparent les deux époux.

La reine des entretiens a interviewé elle-même Marc Lavoine. Pour le chanteur de 58 ans, c'est clair, leur années d'écart n'endommagent en rien leur relation. "Je m'en fous. On n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est sinon on passe sa vie à ça. Et depuis quand cette différence d'âge choque ? Je n'ai jamais été choqué de voir Birkin avec Gainsbourg. Il avait pourtant 18 ans de plus qu'elle", plaide-t-il, absolument heureux et épanoui dans les bras de la jeune auteure de 25 ans. On sent bien que Marc Lavoine ne porte que peu d'attention à l'avis des autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se tient le plus loin possible des réseaux sociaux.

"On me raconte les choses. Il y a des gens qui m'apprécient, d'autres qui trouvent que j'en fais trop, que je suis génial, que je suis un con ou un grand poète... Ca ne m'avance en rien. la seule chose qui m'intéresse, ce sont les autres. Etre avec des gens et essayer de construire avec eux", développe Marc Lavoine. L'artiste est très engagé auprès de l'initiative Mon Cartable Connecté, qui permet aux enfants hospitaliser de pouvoir suivre leurs cours en direct et de garder un lien social avec leurs camarades. Il assurait lors de cette interview la promotion de l'ouvrage Mon cartable, quelle histoire (ed. Belin), dont les revenus reviennent à l'association. L'artiste a lui-même eu un enfant hospitalisé par le passé...

"Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prêter mon talent à un collectif qui fait bouger les lignes, et c'est ce qu'on fait par exemple dans The Voice avec des artistes, des musiciens, des techniciens...", estime Marc Lavoine, coach et ami de Jim Bauer, finaliste du programme de TF1 cette année. "Il y a une vraie humanité dans tout ce que j'essaie d'entreprendre", résume-t-il.

Retrouvez l'interview de Marc Lavoine en intégralité dans le dernier numéro du magazine Entre Nous.