Marc Lavoine, son fils a été hospitalisé : "Cela remet beaucoup de choses en place"

Avec son Cartable connecté, Marc Lavoine change la vie des enfants hospitalisés. Le chanteur a mis au point un cartable permettant aux enfants malades de suivre la vie de la classe et les cours, tout en étant soignés. Dans un entretien au Figaro paru le mardi 25 mai 2021, l'interprète des Yeux Revolvers explique avoir été inspiré de l'hospitalisation de son enfant.

Un de ses fils, malade, a dû être admis a l'hôpital. "Il a été bouleversé par cette expérience mais aussi par la maturité de son fils et celle de tous les enfants malades", relatent nos confrères. "Ils ne se plaignent pas, ont une relation avec la vie en direct. Leur coeur grandit. Cela remet beaucoup de choses en place", estime Marc Lavoine, sans en dire plus. Il oeuvre aujourd'hui pour que de plus en plus d'enfants puissent bénéficier de ces Cartables connectés et ne pas prendre de retard dans leur apprentissage scolaire.

"On a réfléchi, on s'est dit que le cartable, c'est l'école. Et on a créé un cartable qui se divise en deux, avec une partie qui va à l'école, l'autre à l'hôpital, et permet à l'enfant de suivre sa classe (...) On en est à 500 cartables distribués, et ces cartables ont vraiment changé la vie de ceux qui l'ont eu. C'est une fenêtre vers l'extérieur, cela les motive. Tous ceux qui en ont bénéficié sont passés en classe supérieure avec de très bons résultats", se réjouit Marc Lavoine auprès du Figaro. Une initiative récompensée du prix Adami (société de services des artistes-interprètes) et d'une dotation de 10 000 euros que l'artiste reverse au collectif Mon cartable connecté, structure indépendante financée uniquement par des dons privés.