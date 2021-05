Marc Lavoine marié à Line Papin : leur coup de foudre en direct

Le 29 octobre 2016, Marc Lavoine (58 ans) est aux commandes de l'émission La Carte Blanche sur France Inter. Ce jour-là, le coach de The Voice s'apprête à recevoir une jeune auteure de 33 ans sa cadette, Line Papin. Déjà complètement séduit par son livre L'éveil, Marc a un véritable coup de foudre pour l'auteure quand il la rencontre pour la première fois. "J'ai rencontré mes propres symptômes, une solitude, une forme d'inadaptation au monde, et la violence d'un amour qu'on n'arrive pas à montrer. Ce livre m'a réveillé", révélait-il.

Sous le charme, Marc tente pourtant de ne rien laisser paraître à l'antenne. Une fois l'émission terminée, l'interprète du titre Elle A Les Yeux Revolver cherche un moyen d'inviter la jolie brune à diner. Invité dans l'émission Ça ne sortira pas d'ici sur France 2 le 26 février 2020, l'ex-mari de Sarah Poniatowski racontait comment il avait finalement réussi à revoir cette jeune femme qui l'avait tant marqué. "Quelque temps plus tard, elle m'a envoyé son deuxième livre que je n'ai pas reçu et puis finalement je lui ai dit "Écoutez, je vais aller acheter votre livre mais s'il vous plaît acceptez mon invitation à dîner", et puis voilà." expliquait-il.

Il s'est tout de suite passé quelque chose

Une fois seuls, Marc et Line prennent conscience de leurs nombreux points communs et du lien si particulier qui les unis. "Ensuite, nous avons dîné ensemble toute la semaine. Ce n'était pas Marc Lavoine que j'avais en face de moi, mais un petit garçon timide et maladroit. Il s'est tout de suite passé quelque chose. Comme si nous avions chacun rencontré la personne qui était enfouie en nous-mêmes", expliquait Line dans les colonnes de Paris Match.

Des discussions à coeur ouvert au cours desquelles chacun parle de se blessures et de ses fêlures. "Elle me fait réfléchir à des choses auxquelles je n'ai plus l'habitude de penser, par paresse ou parce qu'il vaut mieux mettre la poussière sous le tapis..." déclarait Marc. S'il lui confie la peine ressentie au moment de la disparition de ses parents, la jeune femme n'hésite pas de son côté à évoquer l'anorexie dont elle a souffert de nombreuses années. "C'était la première fois que j'en parlais" confiait-elle à Paris Match.

C'est nous, et ce n'est pas négociable

Quatre ans après leur rencontre, les amoureux se sont dit "oui" à la mairie du Ve arrondissement de Paris en juillet 2020. "Penser ma vie sans la voix de Line m'est devenu impossible. Officialiser notre union, c'est important, car il faut qu'on prenne notre place. Un amour, s'il s'excuse, finit par disparaître. Il faut accepter de dire : c'est nous, et ce n'est pas négociable. Nous avons des pages à écrire et elles passent par ce moment-là" dévoilait le chanteur, comblé d'avoir enfin trouvé la femme de sa vie.