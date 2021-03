Line Papin : Confidences timides sur son histoire d'amour avec Marc Lavoine

Invitée pour la promotion de son nouveau livre Le coeur en laisse,Line Papin a fait de touchantes confidences au sujet de son époux Marc Lavoine. Admiratif de l'écriture et de la plume de la jeune femme âgée de tout juste 25 ans, Laurent Ruquier a analysé ce roman qui traite d'une relation sentimentale très toxique. Il remarque : "C'est drôle parce que c'est une mise en abime. On vous croise par deux fois dans ce roman. (...) Il y a un peu de vous quand même dans cette histoire là" "Un peu, je pense qu'il y a toujours un peu de nous quand on écrit que ce soit des livres ou des spectacles..." répond l'auteure.

S'interrogeant sur la possibilité que Line ait pu s'inspirer de son histoire avec Marc pour écrire ce roman relatant d'une relation amoureuse entre une personne célèbre et un écrivain, il lui demande : "Vous étiez jeune écrivain et d'un coup vous avez fréquenté le milieu du showbizz grâce à Marc que vous ne connaissiez pas forcément. Est ce que c'est ça aussi qu'on retrouve dans le livre ?"

"J'ai commencé ce livre en 2016 et l'ai achevé pendant le premier confinement. Peut-être que ça a pu m'inspirer pour certains endroits par exemple après c'est pas une histoire tirée de mon histoire. Enfin non, ce serait vraiment horrible si... " ajoute Line, amusée et visiblement très heureuse avec son époux. "Je pense que votre histoire avec Marc est beaucoup mieux que celle-ci je vous rassure..." indique Laurent avant que son invitée ne réponde : "J'espère !"

Au cours de l'émission, Laurent Ruquier a pu également compter sur d'autres invités tels que Bérengère Krief venue parler de son spectacle Amour, Thierry Ardisson venu parler de sa nouvelle chaîne Youtube, Amir qui a chanté l'un des titres de son dernier album Ressources, Michel Onfray venu parler de son dernier roman La nef des fous, mais aussi Maïtena Biraben.

L'émission On est en direct diffusée le 6 mars 2021 a rassemblé 863.000 téléspectateurs soir près de 11,4% PDM.