M. Pokora, Scarlett Johansson, Marc Lavoine... Retour sur les mariages people de 2020

Nombreux sont les couples à avoir reporté ou même annulé leur mariage à cause de la crise sanitaire... Mais certains ont malgré tout célébré leurs noces, histoire de se souvenir de 2020 pour autre chose que l'année du coronavirus. En France comme à l'étranger, plusieurs acteurs, chanteurs et mannequins se sont unis en (très) petit comité, entre deux confinements.

Dans l'Hexagone, M. Pokora et son Américaine Christina Milian ont surpris leurs fans en se mariant le 9 décembre 2020, lors d'une cérémonie civile célébrée dans le plus grand secret, à la mairie du 8e arrondissement de Paris. A défaut de confirmer publiquement ses noces, le couple a annoncé une autre surprise quelques jours plus tard : l'arrivée de son deuxième enfant, quelques mois seulement après la naissance de leur fils Isaiah (10 mois).

Un autre chanteur français a choisi de se marier malgré la pandémie... Le 25 juillet dernier, après deux ans de romance, Marc Lavoine et sa jeune romancière Line Papin se sont dit "oui" lors d'une cérémonie civile prononcée par Anne Hidalgo, à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Quelques jours plus tôt, c'était au tour de l'influenceuse Caroline Receveur de se marier avec son compagnon Hugo Philip, leur fils Marlon (2 ans) dans les bras.

Mariée enceinte, Las Vegas et noces royales

Outre-Atlantique, plusieurs actrices ont choisi de s'unir à leur moitié en toute discrétion : enceinte de leur premier enfant ensemble, Michelle Williams et son metteur en scène Thomas Kail se sont mariés en secret en mars 2020, Emma Stone et son réalisateur Dave McCary ont échangé leurs voeux au cours de l'été, tandis que Scarlett Johansson et Colin Jost ont misé sur le week-end du 24-25 octobre pour s'unir. De son côté, l'acteur de la série Malcolm Frankie Muniz a finalement passé la bague au doigt de sa compagne de longue date, Paige Price, en février 2020, juste avant d'annoncer l'arrivée de leur petit garçon.

Quitte à organiser un mariage entre deux témoins, autant le faire à Vegas ! Ravissante dans sa mini-robe Dior, la chanteuse Lily Allen et l'acteur David Harbour ont en effet fait appel au célèbre sosie d'Elvis pour un joyeux mariage, célébré dans la foulée avec des burgers, au fast-food au coin. La famille royale britannique a elle-aussi dû improviser un mariage : celui de la princesse Beatrice et de son riche Italien Edoardo Mapelli Mozzi. Une fois les grandes noces printanières de Saint James's Palace annulées, la fille du prince Andrew et Sarah Ferguson a emprunté la robe blanche et la tiare de mamie Elizabeth II pour un mariage surprise à Windsor, le 17 juillet.