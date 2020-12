Diaporama M. Pokora, Scarlett Johansson, Marc Lavoine... Retour sur les mariages people de 2020

La princesse Beatrice et le riche promoteur immobilier italien Edoardo Mapelli Mozzi se sont mariés lors d'une cérémonie improvisée au Royal Lodge de Windsor, le 17 juillet 2020. Elizabeth II et le prince Philip ont pu assister aux noces à distance. La mariée portait une robe et une tiare en diamants prêtée par sa grand-mère la reine. Crise sanitaire oblige, le grand mariage prévu à St James's Palace fin mai avait été annulé. Le couple se fréquente depuis près de deux ans.

Michelle Williams et le metteur en scène Thomas Kail se sont mariés en secret en mars 2020, quelques mois avant la naissance de leur premier enfant. Le couple se fréquente depuis près d'un an. L'actrice est également mère d'une fille, Mathilda (15 ans), née de ses amours avec le défunt Heath Ledger. Ici, le couple aux SAG Awards, à Los Angeles, le 19 janvier 2020.

Le top russe Natalia Vodianova et le Français Antoine Arnault se sont mariés le 21 juin à la mairie du 16e arrondissement de Paris, à défaut de pouvoir s'unir en grande pompe à l'abbaye Saint-Pierre d'Hautvillers, comme c'était prévu. Ensemble, ils ont deux fils, Maxim et Roman (6 et 4 ans). Le mannequin a également trois autres enfants, Lucas (19 ans), Neva (14 ans) et Viktor (13 ans), avec son premier mari Justin Portman.

Emma Stone et le réalisateur Dave McCary se sont mariés à l'été 2020 dans le plus grand secret. Le couple avait annoncé ses fiançailles en décembre 2019 et a été contraint de reporter son mariage prévu en mars 2020 à cause de la pandémie.

Frankie Muniz et sa petite-amie de longue date Paige Price se sont mariés le 21 février 2020. La star de la série "Malcolm" et sa jeune épouse attendent leur premier enfant, un garçon, pour le mois de mars 2021.

Caroline Receveur et Hugo Philip se sont mariés le 11 juillet 2020, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Leur fils Marlon (2 ans) était présent, de même que leurs proches. Quelques jours plus tard, la petite famille a quitté la France pour s'installer à Dubaï.

Le catcheur américain John Cena et Shay Shariatzadeh se sont mariés en Floride le 12 octobre 2020, après un an et demi d'idylle. Ici, le couple à l'avant-première du film "Le Voyage du Dr Dolittle" à Los Angeles, le 11 janvier 2020.

