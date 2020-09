Mariage de Lily Allen : burgers et robe Dior, les photos de la cérémonie à Vegas

Pour le mariage de Lily Allen et David Harbour, on n'imaginait pas autre chose. Le 9 septembre 2020, les deux personnalités se sont mariées face à un sosie d'Elvis Presley, dans l'une des chapelles les plus célèbres de Las Vegas, la Graceland Wedding Chapel. La nouvelle de leur union ayant fuité dans la presse, les jeunes mariés ont décidé de publier eux-mêmes des photos de la cérémonie. Il faut dire qu'elles respirent l'amour, l'allégresse et le bacon.

"Lors d'un mariage célébré par le King lui-même, la princesse du peuple a épousé son dévoué, de basse extraction, mais gentil, porteur de carte bleue, lors d'une superbe cérémonie éclairée par le ciel de cendres d'un État qui brûle à des kilomètres de là, en plein coeur d'une pandémie. Des rafraîchissements ont ensuite été servis lors d'une petite réception", a bien résumé David Harbour, acteur de Stranger Things (Netflix) sur Instagram, en faisant référence à cet étonnant ciel orange que les habitants de la côte Ouest ont pu découvrir hier à cause des incendies qui ravagent les forêts autour de San Francisco.

Sur les deux photos publiées par l'acteur, on voit que Lily Allen avait prévu une immense commande In'n'out, un fast-food américain. Assis sur une table de pic-nique, entre l'entrée de la chapelle et le parking, les tout jeunes mariés et leurs familles ont profité ensemble de ce repas 100% gras.

On ne sait pas si la chanteuse britannique a réussi à éviter les gouttes de sauce sur sa robe immaculée. Comme l'expliquent plusieurs médias américains, Lily Allen portait une robe Dior courte, à col bateau et cintrée à la taille. Une version de cette robe, en noir, est actuellement disponible à 4300 dollars (environ 3600 euros). Sur des photos publiées sur Instagram, on voit l'interprète britannique croquer à pleines dents dans un burger sans vraiment se soucier de sa tenue. C'est ça, l'ivresse de l'amour.