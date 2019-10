Lily Allen en couple avec un acteur de la série Stranger Things

L'amour, cette étrange chose. Après avoir tenté de garder son idylle secrète, la chanteuse Lily Allen s'est fièrement affichée au bras de son homme le dimanche 13 octobre 2019, dans les rues de New York. Et on peut dire sans en douter que vous connaissez ce nouvel amoureux, puisqu'il s'agit de David Harbour, notamment connu pour être au casting, depuis trois saisons, de la série Netflix Stranger Things. Un joli épisode qu'elle a confirmé dans la foulée sur les réseaux sociaux, en partageant une photographie du comédien exhibant ses muscles dans le Saturday Night Live... et en écrivant "Mine" – "Le mien". Voilà qui est clair comme de l'eau de roche.

C'est une bénédiction pour Lily Allen qui avait le coeur brisé. Mariée pendant cinq ans à Sam Cooper – le père de ses deux filles, Marnie Rose et Ethel Mary –, divorcée en 2016, puis en couple avec Meridian Dan, la chanteuse britannique expliquait dans How to Fail with Elizabeth Day qu'elle vivait plutôt mal son soudain célibat. "Je suis seule, pour la première fois depuis mes 15 ans, précisait-elle. Je reviens juste d'une tournée aux États-Unis, c'est d'ailleurs pendant que j'étais là-bas que les choses ont commencé à mal aller entre Sam et moi, et la même chose s'est produite dans ma relation actuelle. Enfin, je veux quand même juste dire que je n'ai pas pris beaucoup de drogues ni couché avec beaucoup de gens. Je me suis simplement perdue en cours de route". Elle peut désormais l'affirmer : She found love in a Hopper place.

Stranger Things : Jim Hopper est-il réellement mort ?

On l'a vu dans Hellboy, dans Suicide Squad ou Le Secret de Brokeback Moutain. Mais force est de constater que chacun l'identifie davantage comme étant Jim Hopper : père fictif de Millie Bobby Brown, amour impossible de Winona Ryder dans la série, sexy/glacial/grognon officier de police de la ville de Hawkins. En clôture de la troisième saison de Stranger Things, l'acteur était d'ailleurs présent dans chaque larme versée par les téléspectateurs. Car, SPOILER ALERT, il disparaissait en détruisant un portail menant tout droit vers l'Upside Down. Son personnage est-il mort pour autant ? Pas si l'on en croit ses récentes déclarations dans le Saturday Night Live. Questionné à propos de sa disparition, il a tout simplement répondu "Euh... non", avant de tenter de se rattraper aux branches : "Je veux dire, je ne suis pas vraiment autorisé à en parler. Regardez la série. Vous le saurez dans la prochaine saison." On attend ça avec impatience...

Yohann Turi