Lily Allen confinée, rare photo avec ses filles: "Je suis fatiguée et j'ai peur"

Un nouveau beau-père

Lily Allen a officiellement retrouvé l'amour à la fin de l'année 2019 dans les bras du héros de la série Stranger Things, David Harbour. Quelques semaines plus tard, les amoureux semaient le doute à propos de potentielles fiançailles puisque la chanteuse arpentait les rues de New York avec un joli caillou au doigt. Lors d'un récent live Instagram, elle a carrément relancé les rumeurs les plus folles en taquinant sa moitié, clamant : "Tu pensais avoir épousé une popstar ? Eh bien non !" Mais Ethel et Marnie Rose devront attendre encore un peu avant que le comédien ne soit légalement leur beau-père. "Nous ne sommes pas mariés. On ne l'est pas, je veux juste que vous le sachiez", a finalement corrigé la chanteuse. La suite au prochain épisode...