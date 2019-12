Lily Allen déjà fiancée à David Harbour ? La chanteuse sème le doute

Les choses seraient-elles en train de s'accélérer entre les tourtereaux ? Lily Allen, officiellement en couple avec le comédien David Harbour, vient de déclencher les rumeurs les plus folles en s'affichant avec un curieux bijou au doigt. Le jeudi 26 décembre 2019, l'interprète du titre Smile a effectivement été aperçue dans les rues de la ville de New York alors qu'elle portait un nouvel anneau doré. Cadeau de Noël ou bague de fiançailles ? L'ornement métallique est en tout cas positionné sur son annulaire gauche...

Leur idylle ne faisait plus l'ombre d'un doute. Alors qu'ils se promenaient déjà librement sous l'oeil des photographes américains, Lily Allen et David Harbour ont officialisé leurs sentiments le 17 octobre 2019 sur le tapis rouge du gala Champions for Change. Leur rencontre est d'ailleurs une aubaine. Au mois de janvier, la belle britannique souffrait d'une peine de coeur après s'être séparée de Meridian Dan, qu'elle avait rencontré juste après avoir divorcé avec Sam Cooper, le père de ses deux filles Marie Rose et Ethel Mary. "Je suis seule pour la première fois depuis mes 15 ans", expliquait-elle après avoir enchaîné les ruptures dans How to Fail with Elizabeth Day.

Lily Allen a-t-elle quitté l'Angleterre pour David Harbour ?

Si Lily Allen et David Harbour sont régulièrement photographiés à New York et non à Londres, c'est parce que l'artiste a décidé de rejoindre sa moitié en Amérique. Par amour pour le héros de Stranger Things, sans doute, mais aussi pour raisons politiques liées à son pays d'origine. "Je vais quitter l'Angleterre juste après le Brexit, annonçait-elle sur son compte Instagram. Bon courage les enfants." Après l'officialisation sur le red carpet et le déménagement, on a hâte de savoir ce que nous réserve la suite des évènements...