Lily Allen officialise sa relation avec David Harbour sur le tapis rouge

Si le doute continuait à planer à propos de leur amourette, voilà qui devrait y mettre fin. Aperçus à de multiples reprises, main dans la main dans les rues de New York, Lily Allen et l'acteur David Harbor – Stranger Things – ont finalement officialisé leur relation intime. Et ils ont choisi de le faire pour la bonne cause, puisque c'est à l'occasion du gala Champions for Change, le 17 octobre 2019, qu'ils ont pris la pose pour la première fois ensemble devant les photographes. À leur côté, Katie Holmes, Sebastian Stan, Adam Schweitzer et Dianne Wiest ont également enchaîné leurs plus beaux profils... mais difficile de rivaliser avec les feux de l'amour !

Un peu plus tôt, Lily Allen faisait clairement comprendre que son coeur battait la chamade pour son David Harbor. Alors que l'interprète de Jim Hopper passait à la télévision, dans le Saturday Night Live, elle partageait une photo de sa performance sur Instagram en écrivant "Mine" ("le mien"). De quoi panser les blessures vives de son coeur, datant du début de l'année 2019. Au mois de janvier, la chanteuse annonçait qu'elle se séparait de Meridian Dan après trois ans. Elle avait également dit au revoir à son époux, père de ses deux filles Marie Rose et Ethel Mary, Sam Cooper, en 2016. "Je suis seule, pour la première fois depuis mes 15 ans, expliquait-elle dans How to Fail with Elizabeth Day. Je reviens juste d'une tournée aux États-Unis. (...) Je me suis simplement perdue en cours de route."

Quitter définitivement l'Angleterre

C'est pourtant à New York que Lily Allen a décidé d'emménager. Peut-être pour David Harbor, mais surtout pour des raisons politiques. "Je vais quitter l'Angleterre juste après le Brexit, annonçait-elle sur son compte Instagram. Bon courage les enfants."Réuni outre-Atlantique, le couple n'a pas assisté au gala ensemble que pour roucouler en public. Depuis quarante ans, l'association Champions for Change sensibilise le public au cancer de la peau, à la protection solaire quotidienne ainsi qu'au dépistage et aux traitements précoces de la maladie. De quoi joindre l'utile à l'agréable...