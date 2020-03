Lily Allen et David Harbour mariés en secret ? Elle répond !

Enfin une bonne nouvelle en ces temps très moroses ? La populaire chanteuse Lily Allen et l'acteur David Harbour seraient désormais mariés... Et c'est la star britannique de 34 ans qui a elle-même lancé la rumeur, sans le vouloir, lors d'un live sur Instagram.

Comme le rapporte le site Just Jared, Lily Allen répondait à des fans en vidéo tout comme son amoureux l'acteur de la série Stranger Things (sur Netflix), David Harbour. L'interprète des tubes Not Fair, Smile, Fuck You ou encore 22 a été interrogée par un fan sur le nombre de copies vendues de son dernier disque intitulé No Shame, paru en juin 2018 dans une presque totale indifférence. "Seulement 5000 copies. Je suis sérieuse. C'est dire à quel point les temps sont durs. Tu pensais avoir épousé une popstar ? Eh bien non !", a ainsi confié Lily Allen à son chéri. Il n'en fallait pas plus pour que cette formulation laisse planer le doute quant à un mariage secret du couple...

Lily Allen, dont on a bien cru qu'elle s'était fiancée à David Harbour (44 ans) en décembre dernier, a alors rapidement clarifié ses propos. "Non, nous ne sommes pas mariés. On ne l'est pas, je veux juste que vous le sachiez", a-t-elle déclaré, coupée par son amoureux qui en a rajouté une couche en disant "oui, mais c'est quand même ma femme". Amusée, la chanteuse est allée dans son sens : "Oui, c'est ce qu'on prétend." Un drôle de sens de l'humour...

Pour rappel, Lily Allen a été en couple quelques mois avec Ed Simons des Chemical Brothers et a eu une brève aventure avec le chanteur Liam Gallagher. Puis, elle a été mariée à Sam Cooper - l'union avait été célébrée en 2011 à Cranham, dans le Gloucestershire au Royaume-Uni après des fiançailles à Bali - avec qui elle a eu deux enfants : Ethel Mary, 8 ans, et Marnie Rose, 7 ans. Le divorce a été officiellement prononcé en 2018.