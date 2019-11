Lily Allen : Premier tapis rouge avec ses filles Marnie et Ethel

Difficile, en tant que parent, de refuser les projections exclusives de La Reine des neiges 2. Et c'est ainsi qu'à travers le monde, beaucoup de célébrités se sont retrouvées à prendre la pose, en famille, pour célébrer ce deuxième opus officiel de la saga. En l'honneur des nouvelles aventures d'Elsa et Anna, la chanteuse Lily Allen s'est d'ailleurs rendue à l'avant-première de Londres, qui avait lieu le 17 novembre 2019. A ses côtés, outre les reproductions grandeur nature des personnages Disney, ses deux petites filles Marnie Rose (6 ans) et Ethel Cooper (7 ans).

Ses deux adorables princesses sont le fruit de ses amours passées avec l'entrepreneur et décorateur Sam Cooper, qu'elle a épousé le le 11 juin 2011 dans la banlieue de Cranham, jusqu'à leur séparation en 2016 et la prononciation de leur divorce en 2018. C'est donc en maman solo qu'elle s'est rendue sur le tapis rouge de La Reine des neiges 2... alors que son coeur est pris ! Depuis le mois de septembre 2019, Lily Allen est en couple avec l'acteur David Harbour – récemment, le chef de police Jim Hopper dans la série Stranger Things. Rien n'indique, en revanche, que les présentations aient été faites entre le comédien et les filles de la chanteuse.

Parmi les invités, une autre petite troupe est venu s'installer dans les siège du BFI Southbank. Le réalisateur Guy Ritchie, accompagnée des répliques d'Elsa et Olaf, a dit "ouistiti" au bras de son épouse Jacqui Ainsley et auprès de ses enfants Rafael, Rivka et Levi. Voilà qui fait chaud au coeur...

Lily Allen, un bonheur bienvenu

Alors qu'elle était en couple avec Sam Cooper, Lily Allen a connu un premier bonheur... éphémère. Après avoir annoncé être enceinte, le 5 août 2010, la britannique a été victime de complications, notamment d'une infection virale qui l'a privée de son enfant. La vie a heureusement fini par lui offrir deux autres merveilles.